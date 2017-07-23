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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile saat 13.40'ta Suudi Arabistan'a geldi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistanda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile saat 13.40'ta Suudi Arabistan'a geldi.

Erdoğan, Körfez ülkelerini kapsayan ziyaretinin ilk durağı olan Cidde'de bazı temaslarda bulunacak.

Erdoğan'ı, Cidde Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı Kraliyet Terminali'nde Suudi yetkililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan da Cidde'ye geldi.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile öğle yemeği yiyecek olan Erdoğan, heyetlerarası görüşmenin ardından Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı kabul edecek.

Erdoğan, Suudi Arabistan'daki temaslarının ardından Kuveyt'e geçecek. 

Etiketler: Suudi Arabistan, cumhurbaşkanı erdoğan, körfez ülkeleri, katar
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