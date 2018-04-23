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Buradasınız : » » Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siz istediniz şimdi niye baskın seçim diyorsunuz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siz istediniz şimdi niye baskın seçim diyorsunuz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, baskın seçim iddialarına dair, "Siz istediniz şimdi niye baskın seçim diyorsunuz." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siz istediniz şimdi niye baskın seçim diyorsunuz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'nin 98'inci açılış yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen resepsiyona katıldı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, CHP’den 15 milletvekilinin İYİ Parti’ye geçmesini ilişkin, “Bunun Güneş Motel olayından çok daha öte bir durumu söz konusu. Parlamentomuzun bu duruma düşmesi bizim için gerçekten bir felaket. Ama 24 Haziran’da benim vatandaşlarım parlamentoyu bu derece kirli duruma düşürenlere gereken cevabı verecektir. Çünkü demokrasinin nezaketi bu anlayışlarla olmaz. Bu işin çözüm yeri sandıktır. 24 Haziran’da gereken dersi alacaklardır." ifadelerini kullandı.

"Siz istediniz şimdi niye baskın seçim diyorsunuz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önce hep 'sandık sandık' dediler, şimdi 'baskın seçim' diyorlar. Siz istediniz, şimdi neden baskın seçim diyorsunuz? Biz de gönlünüzü yaptık işte. Hadi buyur, hayırlı olsun. 'Er meydanı' dediniz, buyurun meydan. Benim daha 1,5 senem vardı. 1,5 sene daha ben bu makamda durabilirdim. Sen zaten yenilgi yenilgi alıştın bu işe. Tek maharetin kongreleri iyi kazanıyorsun. Sandıklarda her zaman kaybediyorsun” dedi.

'Abdullah Gül aday olacak mı?' sorusuna Erdoğan, "Bunu ona sorun" yanıtını verdi.  

Kaynak: AA, İHA

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