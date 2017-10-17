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Cumhurbaşkanı Erdoğan Polonya'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel uçak "TUR" ile TSİ 11.40'ta Polonya'nın başkenti Varşova'da Varşova Büyükelçisi ve büyükelçilik personeli tarafından karşılandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Polonyada

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Okecie Havalimanı'nda, Polonya Devlet Sekreteri Wojciech Kolarski, Polonya'nın Ankara Büyükelçisi Maciej Lang, Türkiye'nin Varşova Büyükelçisi Tahsin Tunç Üğdül, büyükelçilik personeli ve diğer ilgililer tarafından karşılandı.

Erdoğan ile Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ile Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli de Varşova'ya geldi.

Etiketler: polonya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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