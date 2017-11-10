Cumhurbaşkanı Erdoğan: Misak-ı Millimize yeniden sahip çıkmak zorundayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni'nde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

- Milletimizin soyadı olarak kendisine verdiği Atatürk konusunda hiçbir sıkıntısı yoktur. Darbeciler, vesayet odakları Atatürkçülük kisvesi altında saklamaya çalıştılar. Herkes gibi Atatürk de eleştirilebilir, ancak eleştirmek başkadır hakkı teslim etmek başkadır. Cumuhuriyetimizin kurucusunun adı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ise bizim bunu ifade etmemizden daha doğal ne olabilir?

- Kurtuluş Savaşımız her kesimden halkıyla milletimizin top yekün mücadelesidir.

- Atatürk'ün mirasçısı olduğu iddia edilen CHP'nin Atatürk ile ilişkisi 10 Kasım 1938'te tamamen kesilmiştir. CHP'nin Atatürk'ü bizden kaçırmasına rıza göstermeyeceğiz.

"Milletimizin Gazi'ye hürmeti sonsuzdur"

- Birileri çıkmış biz Atatürk'e 'Atatürk' dedik diye senaryo yazıyor. Milletimizin Gazi'ye hürmeti sonsuzdur. Milletimizin Mustafa'ya saygısında en küçük bir tereddüt yoktur. Milletimizin Kemal'le de en küçük bir sorunu bulunmuyordur. Milletimizin soyadı olarak kendisine verdiği Atatürk konusunda da hiçbir sıkıntısı olmadığını gayet iyi biliyoruz. Peki buna rağmen ne için böyle bir tartışma hep süregelmiştir. Bunun cevabı, darbecilerin, cuntacıların, vesayet odaklarının, ülkenin tarihine, milletin değerlerine düşmanlık eden kesimlerin kendilerini 'Atatürkçülük' kılıfı altında gizlemeye çalışmış olmasıdır.

- Ekonomik ve siyasi boyutunu bir kenara bırakarak söylüyorum, ülkemizin bugün güney sınırlarında yaşadığı güvenlik sorunlarının en önemli sebebi, Misak-ı Milli'den verilen tavizlerdir. O tavizler verilmeseydi şu anda nerede olduğumuzu anlayın, hatırlayın. Dün bizi Misakımilli'nin gerisine düşürenler, bugün Lozan'ı da bir kenara bırakıp Sevr'e doğru giden bir hesap içindeler ancak göremedikleri bir şey var; bugünkü Türkiye, dünün Türkiye'si değildir.

Cumhurbaşkanı @RT_Erdogan, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni'nde konuşuyor https://t.co/980IBCC2vY — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 10 Kasım 2017

- Çanakkale'de 15-16 yaşında diş hekimleri savaşmadı mı? Önlerinde kim vardı? Gazi Mustafa Kemal. Bu iş imanla, yürükle oluyor.

- Lozan kazanımları kadar kayıpları da olan bir anlaşmadır. Ekonomik ve siyasi sebeplerini bir tarafa bırakarak söylüyorum. Ülkemizin güney sınırında yaşanan güvenlik sorunlarının sebebi Misak-ı Milli'den taviz verilmesidir.

- Bölgemizi ateşe vermek isteyenlerin hevesini kursaklarında bırakacağız. Birbirimizi sevelim, ırkçılığa gerek yok. Birlik olalım.

"Toplumun tüm yapılarına yerleştirilen hainler ifşa oldu"

- Demokrat görünümlü faşistler ifşa oldu. Hak, hukuk makyajlı tezgahlar ifşa oldu. Yıllardır özenle devletin tüm kurumlarına, toplumun tüm yapılarına yerleştirilen hainler ifşa oldu. Sınırlarımız boyunca oluşturulmaya çalışılan terör kuşatmasının amacı ve aktörleri ifşa oldu. Bunca oyunu bozan Türkiye'nin önünde artık bambaşka hamdolsun imkanlar, bambaşka ufuklar vardır. Şimdi önümüzde geçmemiz gereken bir imtihan daha var, o da 2019 seçimlerini kazasız, belasız geçirmektir.

- Bizim bayrağımız dışında başka bir bayrağı kabullenmemiz mümkün değildir. Kimse bize paçavraları bayrak diyerek dayatmasın.

- Yeni dönemin özeti, rabiamızdır. Tek devlet, tek millet, tek bayrak, tek vatandır.

"Bu millet şehadeti herşeyin üstünde görmüştür"

- Mağaralara kadar girererek ve bunları bitirinceye kadar mücadelemiz devam edecek. Bu millet şehadeti herşeyin üstünde görmüştür.

- Atatürk'ü anmakla kalmamalı, anlamaya da çalışmalıyız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle yadediyorum. Tüm şehit ve gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum.