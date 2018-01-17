Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kut'ül Amare" dizisinin tanıtımına katıldı

TRT'nin yeni dizisi "Kut'ül Amare"nin tanıtımı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Tanıtım gecesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile katıldı.

Gecede dizinin ilk bölümü gösterildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dizinin ilk bölümünün gösteriminin ardından eşi Emine Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım ile dizinin yapımcı ve oyuncularıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Basına kapalı gerçekleşen tanıtıma Başbakan Yardımcıları Bekir Bozdağ ve Fikri Işık, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler katıldı.

Kaynak: AA