Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kaza her boyutuyla soruşturulmaktadır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ Çorlu'da meydana gelen tren kazası dolayısıyla mesaj yayımladı.
- Yolcu treni raydan çıktı
- Bakanlar Ahmet Demircan ve Ahmet Arslan yaralıları ziyaret etti
- Bakanlardan tren kazasına ilişkin açıklama
- Çorlu'da tren kazasında 24 kişi hayatını kaybetti
Mesajında, meydana gelen tren kazasının, milletçe herkesi derinden üzdüğünü belirten Erdoğan, şunları kaydetti:
"Kazanın hemen ardından devletimiz, ilgili tüm birimlerini ve tüm imkanlarını seferber etmiştir. Yolcu trenindeki bazı vagonların raydan çıkması neticesinde meydana gelen kaza, her boyutuyla soruşturulmaktadır. Elim kazada hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum."
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki tren kazasında hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 8 Temmuz 2018
Kaynak: AA