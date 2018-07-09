Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kaza her boyutuyla soruşturulmaktadır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ Çorlu'da meydana gelen tren kazası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, meydana gelen tren kazasının, milletçe herkesi derinden üzdüğünü belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kazanın hemen ardından devletimiz, ilgili tüm birimlerini ve tüm imkanlarını seferber etmiştir. Yolcu trenindeki bazı vagonların raydan çıkması neticesinde meydana gelen kaza, her boyutuyla soruşturulmaktadır. Elim kazada hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum."

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki tren kazasında hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 8 Temmuz 2018

Kaynak: AA