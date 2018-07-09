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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kaza her boyutuyla soruşturulmaktadır

Cumhurbaşkanı Erdoğan Tekirdağ'da tren kazasının ardından tüm birimlerin ve tüm imkanların seferber edildiğini söyleyerek kazanın her boyutuyla soruşturulduğunu belirtti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kaza her boyutuyla soruşturulmaktadır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ Çorlu'da meydana gelen tren kazası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, meydana gelen tren kazasının, milletçe herkesi derinden üzdüğünü belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kazanın hemen ardından devletimiz, ilgili tüm birimlerini ve tüm imkanlarını seferber etmiştir. Yolcu trenindeki bazı vagonların raydan çıkması neticesinde meydana gelen kaza, her boyutuyla soruşturulmaktadır. Elim kazada hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum."

 


 

Kaynak: AA 

Etiketler: Tren kazası, Tekirdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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