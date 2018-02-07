Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsmi milli mutabakat ya da cumhur ittifakı olabilir

AK Parti ve MHP arasındaki ittifak komisyonu çalışmalarını sürdürüyor. İki parti oy pusulasının nasıl olacağı konusunda müzakerelere devam ediyor.

Müzakerelerle ilgili ayrıntıları anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"İttifak modeli içinde yer alacak siyasi partilerin logoları yan yana mı olsun, ayrışık mı olsun" bunlar müzakere ediliyor. İsmi, "milli mutabakat" ya da "cumhur ittifakı" tarzında bir isim olabilir. İttifak bünyesindeki partilerin logoları, onların en tepesinde de ana logo olabilir. Tek bir mühür basılacak."

"Sayın Bahçeli ile mutabıkız"

Erdoğan, gazetecilerin "İttifaka girecek parti sayısında bir sınırlama olacak mı?" sorusuna, "Şu anda öyle bir sınırlama söz konusu değil; bu konuda sayın Bahçeli ile mutabıkız. Üç olur dört olur. Yeter ki oturalım konuşalım, mutabık kalalım. Bütün mesele gerçekten milli yerli olsun. Ülkenin değerlerine sahip çıkmada sıkıntısı olmasın." diye karşılık verdi.

"Bu mantıkla enflasyon inmez"

Ekonomideki gelişmeleri de değerlendiren Cumhurbaşkanı, enflasyon rakamları üzerinden faiz lobisi çıkışı yaptı, sözlerine şöyle devam etti:

"Enflasyon, çift haneli rakamdan tek haneye inmiş değil. Bu mantıkla, bu kafayla gidildiği sürece inmez de. Bu şartlarda istihdam nasıl düzelecek? Ama birileri hala görmezlikten geliyor. Biz bu faiz lobisine mi çalışacağız? Bu faiz lobisine çalışırken orada ezilen kim? Birinci derecede Merkez Bankası ve BDDK, ondan sonra da devletin bankaları burada aktif rol almadıktan sonra, öbürleri istediği gibi at oynatır. Dünyadaki örnekler de ortada. ABD'nin hali ortada. israil'in ortada, Avrupa'nın hali ortada."

Kaynak: TRT Haber