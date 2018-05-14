  • 14 MAYIS 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 4.326
    EURO 5.179
  • BIST 101814.76
    ALTIN 183.641
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere'deki Türk futbolcuları kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere'deki Türk futbolcuları kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Premier Ligi’nde oynayan Türk futbolcular Cenk Tosun, Mesut Özil ve İlkay Gündoğan’ı kabul etti.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngilteredeki Türk futbolcuları kabul etti
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER