Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere'deki Türk futbolcuları kabul etti

Basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Cenk Tosun, Mesut Özil ve İlkay Gündoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a imzalı formalarını hediye etti.
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Kaynak: İHA