  • 20 EYLÜL 2017, ÇARŞAMBA

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump yemekte sohbet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile yemekte bir araya geldi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump yemekte sohbet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in liderlere verdiği yemeğe katıldı.

Erdoğan,  Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile yemekte bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York’ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirdi.

Davette Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi.

Erdoğan ve Trump'ın samimi sohbeti objektiflere yansıdı.

Erdoğan Genel Kurul konuşması öncesi ilk olarak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından Pakistan Başbakanı Şahid Hakan Abbasi ve İngiltere Başbakanı Theresa May'i kabul etti.

Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile de görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak ise Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaci ile bir araya geldi.


 

Etiketler: cumhurbaşkanı erdoğan, abd, Trump, erdoğan trump görüşmesi
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