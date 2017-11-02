Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiçbir belediye başkanı layüsel değildir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'dan dönüş yolunda uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Belediye başkanlarının yaptıklarından sorumlu olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı, AK Partili belediyelerde atılan adımların 2019 Mart seçimlerine hazırlık olduğunu anlattı.

Sözü muhalefet belediyelerine getiren Erdoğan şöyle konuştu:

“Diğer siyasi partiler, onların belediye başkanları, benim sorunum değil. Ama bu sorunlu belediyelere, hukuki anlamda herhangi bir müdahale olmayacağı anlamına da gelmez. Neticede hiçbir belediye başkanı layüsel değildir. Bazı belediyelerin sorunlu olduğuna dair birçok şey geliyor kulağımıza. İlgili partiler problemi kendileri çözmek isterlerse zaten gereğini yaparlar. Aksi takdirde içişleri bakanlığımızın mülkiye müfettişleri devreye girmek durumunda kalabilir. Bütün belediyeler zaten inceleniyor. İncelemeler yapıldığında herhangi bir şey yakalanırsa, gerekli müdahale elbette yapılır.”

Balıkesir Belediye Başkanı Uğur’un tehdit edildiği iddiası

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur’un istifa sürecinde tehditler aldığına yönelik iddialarla ilgili de şunları söyledi:

“Bir tehdit varsa ilgili mercileri, gerekirse bizi pekala arayabilirdi. Araması halinde de pekala olayın üzerine gidilirdi. İma edildiği türden bir tehdit durumunda kendisini yalnız bırakacak değiliz. Birine o tür bir tehdit durumunda gerekli müdahale tabii ki yapılır.”

“Hukuk çerçevesinde hukuki haklarımı sonuna kadar kullanırım”

CHP'lilerin hakaretleri için hukuk resti çeken Erdoğan, eleştirilerini CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na yöneltti.

“Genel başkanlarından geri kalacak halleri yok. Normalde, bir Cumhurbaşkanına o tür hakaretler olduğunda, o partinin genel başkanının müdahale etmesi gerekir. Ama bu yapılmayınca, genel başkan da farklı davranmayınca ister istemez konu yargıya intikal ediyor. avukatlarım da, şahsım da, bu tür insanlara, "istediğiniz hakareti yapmaya devam edin" diyemeyiz. Hukuk çerçevesinde hukuki haklarımı sonuna kadar kullanırım.”

Büyükada Davasındaki tahliyeler

Cumhurbaşkanı’na Büyükada Davası tahliyeleri ile ilgili eski Almanya Başbakanı Schröder'in arabulucu olduğu iddiaları da soruldu.

Görüştüğünü doğrulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "tahliyeleri" konuşmadıklarını da ekledi.



Erdoğan, şunları kaydetti:

“Bunlar herhalde gaipten haber alıyorlar. Eski dostumla yaptığım bir görüşme hakkında yalan yanlış şeyler ileri sürülmesi çok çirkindir. Türkiye bir hukuk devletidir. Ama bir görüşme hakkında birilerinin yalan yanlış şeyler söylemesi, aslı astarı olmayan şeyler yazılması, kabul edilebilir bir şey değildir.”

TRT HABER

