Cumhurbaşkanı Erdoğan: Heveslenmeyin, işimiz bitmedikçe çıkmayacağız

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin’deki terör örgütlerine karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı hakkındaki son gelişmeleri paylaşan Erdoğan, şu ana kadar 3425 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Avrupa Parlamentosu’na tepki gösteren Erdoğan, “Genişlemeden sorumlu bayan var bir tane o da böyle arzuda bulunmuş. Boşuna heveslenmeyin, işimiz bitmedikçe oradan çıkmayacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Cinnet dönemini artık geride bıraktık"

Bugün genç bir kardeşimizin, Fuzuli, Baki, Şeyh Galip bir yana Mehmet Akif'i, Ömer Seyfettin'i ve Ahmet Haşim'i dahi anlayamıyor olması, bu dönemde dilimize yapılan suikastin sonucudur. Dilimizin zenginliğini kendi elimizle yok etmeye çalıştığımız bu cinnet dönemini artık inşallah geride bıraktığımıza inanıyorum.

"Kadim medeniyetiyle aramızdaki koparılmaya çalışıldı"

Dil devrimi adı altında Türkçemiz, tatsız tuzsuz, ruhsuz, renksiz kelimelerin tasallutuna sokularak milletimizin kadim medeniyetiyle arasındaki bağ zayıflatılmaya hatta koparılmaya çalışılmıştır. Yani bizim aslında damarlarımız kesilmiştir.

"Osmanlı Türkçesi'nin okullarda öğretilmesi doğru bir adım"

Bu cinnet dönemini geride bıraktığımıza inanıyorum. Kadim Türkçe'nin önemli bir zenginliği olarak gördüğümüz Osmanlı Türkçesi'nin okullarda öğretilmesini önemli bir adım olarak görüyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Osmanlı Türkçesi'nin okullarda öğretilmesini doğru buluyorum. Tabelalarda, yazışmalarda ve konuşmalarda şahit olduğumuz yabancı kelime kullanma hastalığı artık tahammül sınırlarını aşan bir boyuta ulaşmıştır.https://t.co/JwQ4hm1nhO pic.twitter.com/7IkHD2ZHaQ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 15 Mart 2018

"Yabancı kelime kullanma hastalığı tahammül sınırlarını aştı"

Maalesef Türkçemizde internet ortamı başta olmak üzere pek çok mecrada genç nesilleri tesiri altına alan yeni bir bozulma süreci yaşıyoruz. Bu konuda aileden okula, basın yayın kuruluşlarından iş dünyasına kadar herkese düşen önemli görevler var. Tabelalarda, yazışmalarda ve konuşmalarda şahit olduğumuz yabancı kelime kullanma hastalığı artık tahammül sınırlarını aşan bir boyuta ulaşmıştır.

Kişisel olarak açılışını yaptığım yerler başta olmak üzere, Türkçe dışında tabelalar gördüğüm mekanların sorumlularına, bu isimlerin değiştirilmesini bugün bu vesileyle ekranları başında bizi izleyenlere tavsiye ediyorum.

"3525 teröristi etkisiz hale getirdik"

Suriye'nin kuzeyinde bir terör koridoru oluşturmaya çalıştılar. Afrin Harekatı'nın talimatını verdik. Teröristlerin hesabı farklıydı ama onlar şunu bilmiyorlardı; "Hesapların üzerinde bir hesap var, o da Allah'ın hesabı." Ve ne oldu? Tüm kuzeydeki o terör koridorunu temizlemeye başladık. Terör koridorunu temizlemeye başladık. Şu anda 3525 teröristi etkisiz hale getirdik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3525 oldu.https://t.co/JwQ4hm1nhO pic.twitter.com/vc10xUR6zR — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 15 Mart 2018

"Bu iş bitiyor, bitecek, az kaldı"

Artık her şey an meselesi, bu iş bitiyor, bitecek, az kaldı. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarına verilen destek, milletimizin gerektiğinde yedi düvele meydan okumaktan asla geri durmayacağının da işaretidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık her şey an meselesi. Bu iş bitiyor, bitecek az kaldı.https://t.co/JwQ4hm1nhO pic.twitter.com/b12nJslZ5u — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 15 Mart 2018

"İşimiz bitmedikçe oradan çıkmayacağız"

Avrupa Parlamentosu'nda harekatı durdurmamız istenecekmiş, işimiz bitmedikçe oradan çıkmayacağız. Bunu bilesiniz. Türkiye bir şamar oğlanı değildir. Kendi iradesiyle hareket etmektedir. Ey AP, sen buradan hangi yükü aldın da bunu söylüyorsun?

Avrupa Parlamentosu'nda Afrin ile alakalı olarak bizim oradaki harekatı durdurmamız istenecekmiş, isteniyormuş vesaire. Genişlemeden sorumlu bayan var bir tane o da böyle arzuda bulunmuş. Boşuna heveslenmeyin, işimiz bitmedikçe oradan çıkmayacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrupa Parlamentosu'nda bizim Afrin'deki harekatı durdurmamız isteniyormuş. Boşuna heveslenmesinler, işimiz bitmeden oradan çıkmayacağız. https://t.co/JwQ4hm1nhO pic.twitter.com/AwlzN5CqRn — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 15 Mart 2018

Kaynak: TRT Haber