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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Kıbrıs'la ilgili müzakere süreci hakkında görüş teatisinde bulunulan görüşmede, Suriye'deki son gelişmelere de değinildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak Kıbrıs'ta, her iki toplumu da tatmin edebilecek adil, kalıcı ve kapsamlı bir çözümden yana olduklarına dikkati çekti.

Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Guterres, önümüzdeki günlerde tarafların Cenevre'de yapacakları görüşmelerin sorunun çözümü için önemli bir fırsat olabileceğini belirtti.

BM Genel Sekreteri Guterres, gerek mültecilere yardım, gerekse de Suriye meselesine bir çözüm bulma konularında Türkiye'nin bölgedeki aktörlerle birlikte son dönemde sarf ettiği çabaları takdirle karşıladığını da ifade etti. 

Etiketler: Suriye ateşkes, suriye, Kıbrıs, cumhurbaşkanı erdoğan, Antonio Guterres
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