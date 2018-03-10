Cumhurbaşkanı Erdoğan: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3200'ü aştı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Antalya 6. Olağan İl Kongresi öncesi halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Son sayılar 3200'ü aşmış vaziyette"

- Gelirken rakamları aldım şimdi Afrin'deyiz. Afrin'de Mehmedimiz, silahlı kuvvetlerimiz, jandarmamız, güvenlik korucularımız var. Son sayılar 3200'ü aşmış vaziyette. Etkisiz hale getirilenler. Peygambere komşu olmak üzere yürüyen şehitlerimiz de var. Onların bereketi var. Çok çalışacağız. Çalışmazsak onların şehadetini alamayız.

"Afrin olayı bitiyor"

- Kimisi Pensilvanya'ya, Fransa'ya, Hollanda'ya. Onlar kaçacak biz kovalayacağız. Heveslere kapılmasınlar, kapıldığı anda burunları yerde sürter. Afrin'de bakın rakam nereye çıktı. Afrin olayı bitiyor. Biz toprak işgaline gitmiyoruz. Biz teröristleri bunlar ülkemize bela olmasın diye kovaladık kovalıyoruz.

"Bize yanlış yapanların tarihi sömürgecilikle dolu"

- Biz Cerablus'ta ne yaptık? Ülkemizdeki mülteciler topraklarına döndü. Herkes ister değil mi? Toprağıma döneyim. Burayıda kontrol altına aldığımızda Afrinli kardeşlerimiz topraklarına dönecekler. 900 kilometreye yakın bir alanı kontrol altına aldık. Biz işgalci, sömürgeci olmadık tarih boyunca. Bize yanlış yapanların tarihi sömürgecilikle doludur. Onlar katliam yapmışlardır. Önce hesabını versinler Cezayir'in. Bizim gittiğimiz yerde hep merhamet, rahmet olduk. Onlar da böyle bir şey olmadı. İnşallah bu emin beldeyede böyle yürüyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 900 kilometreye yakın bir alanı kontrol altına aldık. Biz tarih boyunca işgalci ve sömürgeci olmadık.https://t.co/nnh1v7tdrW pic.twitter.com/vqHjk0yv5c — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 10 Mart 2018

"Türkiye bir dönüşüm yaşıyor"

- Bu kongreyi farklı bir dönemde yapıyoruz. Az önce Mersin'deydim. Mersin teşkilatımızın kongresini yaptık. Muhteşem bir katılım vardı. Biz bu millete sevdalıyız. Milletimiz de bize sevdalı. Çıkarken bir şey söylemiştik. Uzun ince bir yoldayız gidiyoruz gündüz gece. Gideceğiz gündüz gece. Bizim bir aşkımız var oraya ulaşacağız. Bu konudaki kararlılığımız ana kademede kadın, gençlik kollarında hep oldu olacak. Şuanda 11 milyon üyesi olan bir partiyiz. Yolculukta hazırlığın içindeyiz. Mart 2019, Kasım 2019. Türkiye bir dönüşüm yaşıyor.

"Bu yıl 13 milyonu aşacağız"

- Bu topraklar son 15 yılda nereden nereye geldik. Kişi başına milli gelir şimdi 12 bin dolara yürüyoruz. Battık bittik diyorlardı. Antalya'da turizm çöktü diyorlardı. Geçen yıl 10 milyonu aştık. Bu yıl 13 milyonu aşacağız. Bütün bunlarla beraber hedef koyduk. Diyoruz ki 2023'e giderken biz dünyada ilk 10'un içerisine gireceğiz.

"Hepsi nal toplamaya başladılar, kaçan kaçana"

- Bu vatanımızı bölemeyecekler. 780 bin kilometrekarede ameliyat yaptırtmayız. Ne PKK'sına ne DEAŞ'ına ne şuna ne buna. PYD nerede? Şuanda nerede? Ne demiştim hatırlayın. İnlerine gireceğiz. Girdik mi girdik. Kandil'de girdik, Cudi'de girdik. Hepsi nal toplamaya başladılar. Kaçan kaçana. Şimdi Suriye'deler orada kovalıyoruz.

Kaynak: TRT Haber