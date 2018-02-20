Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çiftçilerimizin mazot maliyetinin yarısını ödeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde "Çiftçilerimiz Milletin Evinde Cumhurbaşkanımız ile Buluşuyor" programında konuştu. Tarım ve hayvancılık konusunda hayata geçirilecek projeleri paylaşan Erdoğan, "Açıklayacağımız yeni teşviklerin ülkemizdeki hayvan yetiştiriciliğine yeni bir soluk getireceğine inanıyorum" dedi.

"Çiftçilerimizin mazot maliyetinin yarısını ödeyeceğiz"

Erdoğan, "Çiftçilerimizin üretim maliyetini azaltmak için 2003 yılında ilk kez mazot desteğini biz başlattık. Şimdi de 23 Şubat 2018 tarihinden itibaren çiftçilerimizin mazot maliyetinin yarısını biz ödemeye başlayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Burası milletin evidir"

Çiftçi kardeşlerimi, milletin evinde gazi mekanda ağırlamaktan onur duyuyorum. 'Burası niye yapıldı' diyenlere en güzel cevaptır. Burası milletimizin evidir. Yargıya gittiler burası için. Yapılan yanlış bir şey yoktu. Her şey millet için, vatan için sizler içindi. Hak yerini buldu.

"Rabbim sizlerden razı olsun"

Ak koyun ile kara koyunun belli olduğu 15 Temmuz gecesinde çiftçilerimiz en önde mücadele ettiniz. Bir dönem sırf kasketinden, kılık kıyafetinden dolayı Kızılay'a alınmayanlar, 15 Temmuz gecesi Kızılay Meydanı'nda demokrasi destanı yazdılar. 'Benim oyumla dağdaki çobanın oyu bir mi' diyenlere büyük bir ders verdiniz. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır sözünü ete kemiğe büründürdünüz. Rabbim sizlerden razı olsun.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çiftçilerimiz 15 Temmuz gecesi kibir abidelerine en büyük dersi verdi. https://t.co/6LFw1CqMzz pic.twitter.com/3OX4yHmaUL — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 20 Şubat 2018

"Topraktan geldik, toprağa gideceğiz"

Bir millet stratejik konularda üstünlük sağlamadan geleceğine bakamaz. Bir devlet için yerli savunma sanayii ne kadar önemliyse, gıda sanayii de o denli önemlidir. Nüfus, silah ve asker bakımından güçlü olduğu halde, gıda açısından yetersiz olduğu için yeryüzünden silinen devletler olduğunu biliyoruz. Biz toprağa sevdalı, toprağı gönülden seven bir milletiz. Toprak bizde nedir? Anadır ana. Toprak ana. Topraktan geldik, toprağa gideceğiz. Toprak o kadar önemlidir.

"Güçlü Türkiye'nin yolu güçlü tarımdan geçiyor"

Ülkelerin yükselişi de çöküşü de tarımla başlıyor. Bunun için güçlü Türkiye'nin yolunun, güçlü tarımdan geçtiğini asla unutmamak zorundayız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güçlü ülke sadece ekonomisi güçlü olan ülke değildir, tarım ve hayvancılık alanında da kendini ispatlamış ülkedir.https://t.co/6LFw1CqMzz pic.twitter.com/tVMisLlqGs — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 20 Şubat 2018

"Hayatında köye gitmemiş kişiler tarımla ilgili ahkam kesiyor"

Hayatında köye gitmemiş çiftçilerimizin nasırlı ellerinden tutmamış kişiler tarımla ilgili ahkam kesiyor. Son 15 yılda tarımla ilgili nasıl mesafe katettiğimizi en iyi çiftçilerimiz biliyor.

"Türkiye'nin en başarılı olduğu alanlardan biri tarımdır"

En güçlü olduğumuz zamanlarda bile topraktan kopmadık. Ülkelerin yükselişi de çöküşü de tarımla başlıyor. Güçlü Türkiye'nin, güçlü tarımdan geçtiğini unutmayalım. Tımar sisteminin iyi işlediği dönemlerde Osmanlı Devleti'ni asırlar boyunca ayakta tuttuğunu, sistemin zayıflaması ile çöktüğünü tüm tarihçiler söylüyor. Kimi grup toplantılarında, kimi televizyonlarda tarım politikalarımızı eleştiriyor. Türkiye'nin en başarılı olduğu alanlardan biri tarımdır. Tarım politikalarımızı popülist yaklaşımlarla değil, planlı, kapsamlı projelerle belirledik. Bunun en yakın şahitleri sizlersiniz. Son 15 yılda eğitim ve sağlıkta ülkemize çağ atlattıysak, tarım, hayvancılık ve gıda sanayisinde de çağ atlattık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan çifçilere müjdeleri sıraladı

"Çiftçilerin mazot maliyetinin yarısını ödeyeceğiz"

Çiftçilerimizin üretim maliyetini azaltmak için 2003 yılında ilk kez mazot desteğini biz başlattık. Şimdi de 23 Şubat 2018 tarihinden itibaren çiftçilerimizin mazot maliyetinin yarısını biz ödemeye başlayacağız.

"Kullanılan kredi mjiktarında büyük artış sağladık"

Çiftçilerimizin omuzlarındaki faiz yükünü hafiflettik. 200 yılında Ziraat Bankası’ndan yüzde 59, Tarım Kredi Kooperatiflerinden yüzde 60 faiz oranıyla kredi kullanıyordu. Bu faiz oranlarını zaman içinde konulara göre sıfır ile yüzde 8 arasında düşürdük. Böylelikle kullanılan kredi miktarında büyük artış sağladık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizde hayvan yetiştiriciliğini geliştirmek ve kırmızı et ihtiyacını karşılamak için önemli bir adım atıyoruz. 300 baş koyuna kadar kredi desteği veriyoruz. Doğacak kuzulara da alım garantisi veriyoruz. https://t.co/6LFw1CqMzz pic.twitter.com/EyZfcyYbNz — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 20 Şubat 2018

"300 başa kadar koyunu temin ediyoruz"

Hayvan yetiştiriciliği geliştirmek, koyun ve sığır sayısını artırmak ve kırmızı et ihtiyacını karşılamak için bugün önemli bir adım atıyoruz. Bu proje ile talep edene Ziraat Bankası'ndan kredi kullandırarak 300 başa kadar koyunu ve yemini temin ediyoruz. Doğacak kuzulara da alım garantisi veriyoruz.

Böylece hem başlangıçta imkan sağlayarak hem de üretime alım garantisi vererek hayvancılıkta yeni bir dönemin kapısını aralıyoruz. Ayrıca her köy bir işletme mantığıyla bitki üretimine farklı bir vizyon kazandırıyoruz. Çiftçilerimizin ekim sezonu öncesindeki finans problemini çözüyor ve aracılara bağımlılığını azaltıyoruz. Tüm bu yeni hizmetlerin hayırlı olmasını diliyorum.