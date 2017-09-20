  • 20 EYLÜL 2017, ÇARŞAMBA

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bundan sonra adımlar sert olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY'nin yapmayı planladığı tartışmalı referandum konusunda Türkiye'nin kararıyla ilgili, "Adımlar sert olacak" açıklaması yaptı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bundan sonra adımlar sert olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, IKBY'nin yapmayı planladığı tartışmalı referandum konusunda Türkiye'nin kararıyla ilgili, "Adımlar sert olacak" açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilerleyen günlerde toplanacak Milli Güvenlik Kurulunda (MGK), Kuzey Irak yönetimine yönelik yaptırımlar olup olmayacağı yönündeki soruya ilişkin yaptırımların MGK toplantısı sonrası açıklanacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "MGK toplantısından önce açıklama durumuna gelirsek bu ciddi bir yanlış olur. Ne gibi yaptırımlar yapabiliriz veya yaparız ama bunlar sıradan olmayacak. Biz kararlılığımızı ortaya koyacağız. Biz son nihai kararımızı Bakanlar Kurulu kararıyla, MGK kararıyla açıklayacağız. Bunu görmelerinde fayda var." ifadelerini kullandı.

Etiketler: cumhurbaşkanı erdoğan, ırak referandum, IKBY, Barzani, ıkby referandum
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