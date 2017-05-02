Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün AK Parti'ye üye olacak

Dün önce Merkez Yürütme Kurulu, ardından da Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplandı.

Masada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti’ye üyelik daveti ve kongre süreci vardı. Erdoğan 33 ay sonra kurucusu olduğu partinin yeniden üyesi olacak. Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında bugün AK Parti Grup Toplantısı yapılacak.

Gözler AK Parti Genel Merkezi’nin eksi 2'nci katındaki salonda olacak. Erdoğan, Cumhurbaşkanı seçildikten sonra ilk kez Genel Merkez’e gidecek ve AK Parti’ye resmen üye olacak.

Ama üyelik rozeti takılmayacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, sadece üyelik belgesi verilecek. Erdoğan, AK Parti Genel başkanlığı döneminde sayısız programa katıldığı o salonda, partililerle buluşacak. Erdoğan salona Dombra şarkısı ile girecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden üye olmasıyla AK Parti, Genel Başkanlık değişimi için de olağanüstü kongre sürecine girecek. 21 Mayıs’ta AK Parti’nin 3'üncü olağanüstü kongresi yapılacak.