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Cumhurbaşkanı Erdoğan Afyonkarahisar'da

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 26. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı için kampın yapılacağı otele geldi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Afyonkarahisarda

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde verilen yemeğin ardından "ANA" uçağı ile saat 22.00'de Afyonkarahisar'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan da kente geldi.

Otele girişi sırasında Erdoğan'ın, makam aracında bulunan televizyon ekranından A Milli Futbol Takımı'nın, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde İzlanda ile yaptığı maçını izlediği dikkati çekti.

Erdoğan'ın yarın sabah yapacağı açılış konuşmasıyla başlayacak toplantı, pazar günü öğleden sonra değerlendirme konuşmasıyla sona erecek.

Etiketler: cumhurbaşkanı erdoğan, afyonkarahisar
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