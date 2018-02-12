Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Afrin' dediğimiz zaman bu millet hazır

Oto lastik satışı yapan dükkanda bir süre oturan ve bir vatandaşla da telefonla görüşen Erdoğan, görüştüğü vatandaşa Allah'tan şifa diledi.

Dükkanda bulunan vatandaşların, "Reisim bizi de götürün Afrin'e, hepimiz hazırız, Allah'ın izniyle canımızı da veririz. Askerlerimize gece gündüz dua ediyoruz" şeklindeki ifadeleri üzerine Erdoğan, "Nereye gitsem evelallah bu Kemal'in takımı bir kenara, herkes 'bizi de Afrin'e götür' diyor. Allah'ın izniyle bu millet nasıl 15 Temmuz'da 'Meydanlara, Allah'ına meydanlara' dedik, herkes meydanlara döküldü, şimdi de 'Afrin' dediğimiz anda bu millet hazır." dedi.

Kaynak: AA