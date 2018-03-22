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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Gündemde ikili ilişkiler ve bölgesel konular vardı.

22 Mart 2018 Perşembe 17:35



