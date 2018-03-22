Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü

Ankara ile Washington hattındaki diplomasi trafiği sürüyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, iki liderin telefon görüşmesine ilişkin kısa bir açıklama yaptı.
Kalın, "Cumhurbaşkanımızın ABD Başkanı Trump ile görüşmesinde ikili ve bölgesel konular ele alındı." dedi.
Görüşmeyi duyuran ilk isim Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ydu. Sabah saatlerinde görüşmenin gerçekleşeceğini açıklamıştı.
Görüşmenin gündemi, ikili ilişkilerdeki en sıcak başlık olan Münbiç.
Erdoğan- Trump görüşmesinde terör örgütü YPG/PKK'nın Münbiç'ten çekilmesi için hazırlanan yol haritasının ele alındığı tahmin ediliyor.
Kaynak: TRT Haber, AA