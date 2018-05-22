Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abbas ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bugün telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Filistin Devlet Başkanı Abbas’a geçmiş olsun dileklerini iletti. Görüşmede Filistin’le ilgili son gelişmeler ele alındı.

Erdoğan, 18 Nisan’da İstanbul’da gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirve Toplantısı ve sonuç bildirgesi hakkında bilgi paylaştı.

İki lider, başarılı geçen İİT zirvesinin İslam ülkelerinin ortak tavır sergilemelerinin öneminden bahsetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Filistin Devlet Başkanı Abbas, ABD’nin İsrail’deki Büyükelçiliği’ni Kudüs’e taşıması ve İsrail’in Gazze’de masum göstericileri katletmesiyle gerçekleştirilen ihlalleri Birleşmiş Milletler’e taşıma konusundaki kararlılıklarını yineledi.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Filistinlilerin haklı davalarına desteğinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şahsında tüm Türkiye’ye teşekkür etti.

Kaynak: TRT Haber