Cumhur İttifakı'nın ortak adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı için Yüksek Seçim Kuruluna başvuruda bulundu.

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasının satır başları şöyle;

"Tarihi bir gün yaşıyoruz"

Mübarek cuma günü bütün milletimizin cuması mübarek olsun. Vatandaşlarımıza sevgilerimizi saygılarımızı sunuyoruz. Tarihi bir gün yaşıyoruz. Türkiye'nin daha istikrarlı bir yönetim sistemi için çıktığımız bu yolda bir adımı hayırlısıyla atmış bulunuyoruz.

Başbakan Binali Yıldırım: Cumhur İttifakı'nın ortak adayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan için YSK'ya başvurumuzu sayın Devlet Bahçeli ile yaptık.https://t.co/bJNpilJags pic.twitter.com/13AEz0rW8u — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 4 Mayıs 2018

24 Haziran'da yapılacak seçimde AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın ortak adayı Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvurumuzu sayın Devlet Bahçeli ve bendeniz biraz önce yaptık. Bilindiği gibi çarşamba günü MHP kendi grubunda bu yönde grup kararı almıştı. Biz de AK Parti olarak genel başkanımız cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı adayı göstermek üzere dün grup kararı aldık. Daha önce belirlediğimiz gibi yeni sistem Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi birbirine yakın memleket için millet için benzer fikirleri olan partilerin beraber hareket etmesine de imkan sağlıyor. İnanıyoruz ki bu durum siyaseti ve yönetimi daha da güçlü hale getirecek.

"Bu ittifakın gerisinde Yenikapı ruhu vardır"

Biz, bu seçime en sağlam çatı altında giriyoruz. Bizim çatımız millettir, bizim ittifakımız aziz milletimizdir. Bu ittifakın gerisinde Yenikapı ruhu vardır. Adayımızı belirlerken sadece ve sadece Türkiye'nin aydınlık geleceği ve milletimizin refahı, mutluluğu söz konusu olmuştur.

"Adayımızı milletimizin işaret ettiği doğrultuda belirledik"

Birbirine kaybettirmenin değil topyekün Türkiye'nin kazanmasını esas alıyoruz. Dolayısıyla adayımızı milletimizin işaret ettiği doğrultuda belirledik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın ortak adayı olarak seçimlere katılacak. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile aldığımız bu kararın, ülkemiz, milletimiz, siyasi hayatımız ve adayımız cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

Kaynak: TRT Haber