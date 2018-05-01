Cumhur İttifakı protokolü hazır

AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu ve BBP'nin destek verdiği Cumhur İttifakı'nda protokol hazır. Cumhur İttifakı protokolü, önce genel başkanlara sunulacak. Ardından Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edilecek.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nı oluşturan iki partinin çalışmalarının tamamlandığını söyleyerek, "Zannediyorum yarın grup kararları alınmak suretiyle YSK'ya teslim edilecek." dedi.

AK Parti Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı bir araya gelecek. Ortak metne son şekli verilecek.

"Metne son şeklini vereceğiz"

Kalaycı da protokolün içeriğiyle ilgili bilgi verdi.

"Genel başkanlarımızın imzalayacağı metinde Cumhur İttifakı'nın amacı ilkeleri hedefi nedir Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile ilgili değerler amaçlanıyor o konulara yer veren bir metin hazırlıyoruz. Sayın Şentop ile metne son şeklini vereceğiz."

"Devletin bekası"

Protokolün gerekçesi, devletin bekası olacak. 15 Temmuz protokolde kırılma noktası olarak yer alacak

7 Ağustos Yeni Kapı ruhu, milli birlik ve beraberlik duygusu, 16 Nisan referandumu, terörle mücadele operasyonları protokolde yer alacak.

"İttifak, birlikte yürümüş olduğumuz yolun kurumsallaşması"

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop da şunları söyledi:

"Milliyetçi Hareket Partisi'yle bu seçim ittifakı meselesi seçim yaklaşıyor acaba ne yapacağız diye bir endişeden değil. 15 Temmuz'dan bu güne kadar birlikte yürümüş olduğu yolun kurumsallaştırılması anlamında bir adımdır."

"Zafer" vurgusu

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının altı çizilerek zafer vurgusu yapılacak.

Genel başkanların onaylamasının ardından Cumhur İttifakı protokolü, Yüksek Seçim Kurulu'na sunulacak.

Kaynak: TRT Haber