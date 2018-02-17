CHP'li Gürer'den "Gıda Bakanlığı" önerisi

CHP'li Gürer, gıda konusunun ekonomi ve sağlık başta olmak üzere pek çok alandaki etkisine ve kapsamının büyüklüğüne işaret etti.

Kurulmasını önerdiği gıda bakanlığının teşkilatlanmasında ziraat ve gıda mühendisleri, veterinerler ile zabıtaların da yer aldığı bir yapı olması gerektiğini dile getiren Gürer, özellikte gıda denetimlerinin özel bir yaklaşımla ele alınmasının önemini vurguladı.

Gürer, şöyle konuştu:

"Gıdada daha önce belediyelerin yaptığı denetimler Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının bünyesine alındı. Geçmişte zabıta denetim kapsamında bir iş yerinde satılan ürüne şartlara uygun değilse müdahale eder, cezasını keser, işlemini yapardı. Şimdi öyle olmuyor. Zabıta günü geçmiş bir ürünü saptadığında tarım il müdürlüğünden gelecek görevliyi bekliyor. Görevli gelmeden işlem yapamıyor. Öyle olunca denetimde büyük zaaf oluşuyor. Çünkü tarım il müdürlüklerinde yeterli denetim elemanı kadrosu yok. Az sayıda elemanla bu denetimleri etkili şekilde gerçekleştirmek mümkün değil."

"Kayıt dışı üretim devam ediyor"

Gıda sektöründe kayıt dışı üretimin önlenemediğini, ürünlerin içeriğiyle vatandaşın doğru bilgilenemediğini, etiketlerin de sorunlu olduğunu savunan Gürer, tüm bunların düzene konulabilmesi için bağımsız bir yapıya ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

"Şu anda gıda terörü ülkenin en önemli sorunlarından biri" ifadesini kullanan Gürer, "80 milyonluk ülkede tarım ve hayvancılığın dışında tümü gıdaya ayrılmış bir bakanlık zorunluluktur. Bakanlık teşkilatı ziraat ve gıda mühendisileri, veterinerler ile zabıtaların da yer aldığı yeni bir yapılanma olmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni kurulacak bakanlığın yeterli kadroyla donatılması ve denetim görevini eksiksiz yerine getirmesinin pek çok sıkıntıyı ortadan kaldıracağını aktaran Gürer, gıda üretimi yapan iş yerlerinde çalışanlara yönelik ve denetim ve eğitim çalışmalarının bu bakanlık aracılığıyla yapılabileceğini anlattı.

"Toplum ne yediğini, ne içtiğini tam olarak bilmiyor"

Bakanlığın görev alanlarından birinin de etiket ve ruhsatlar olması gerektiğini kaydeden Gürer, "Ülkemizde toplum şu anda ne yediğini, ne içtiğini tam olarak bilmiyor. Özellikle Türkiye'ye işlenip ihraç edilmesi için şartlı ithal edilen ürünlerin bir kısmının iç piyasa verildiği bir süreç de var. Bunlar da kontrol altına alınmalı. Aldığımızda, yediğimizde, içtiğimizde sorunlar var. Bunu yeni bir yapılanma olacak gıda bakanlığı eliyle düzene sokabiliriz." şeklinde konuştu.

Gürer, gıda konusunda akredite laboratuvarlara ilişkin düzenlemelerin de gıda bakanlığı yetki alanına alınabileceğini belirtti.

Kaynak: AA