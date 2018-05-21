CHP'li Eren Erdem'e yurt dışı yasağı

CHP'de milletvekili aday listeleri belli oldu. Mevcut milletvekillerinin yüzde 35'i listede kendine yer bulamadı. Bu isimlerden biride İstanbul Milletvekili Eren Erdem.

Erdem, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, parti sözcüsü Bülent Tezcan’ı hedef aldı, kararı eleştirdi.

Bugün de Almanya'ya gitmek için ailesiyle birlikte Atatürk Havalimanı'ndaydı. Çıkış yasağı olduğunu da burada öğrendi.

"Yurt dışı çıkış yasağı ilk defa konulmuyor"

Erdem, havalimanından geri çevrildi. Ailesinin geçişine ise izin verildi.

Eren Erdem, Twitter hesabından şunları söyledi:

"Benim pasaportumda tonlarca giriş çıkış mührü var. Ben 3 yıldır yargılanıyorum. Bu davalar yeni değil. Dokunulmazlığı kalkan herkes cezaevine girebilir. Yurt dışı çıkış yasağı ilk defa konulmuyor."

FETÖ'ye yardımdan suçlanıyor

Eren Erdem bir dönem Karşı Gazete'nin Genel Yayın Yönetmeniydi. FETÖ, 17 Aralık 2013 tarihinde yargı ve emniyet darbesiyle hükümeti yıkmaya çalıştı.

Tutuklu örgüt üyesi Yakup Saygılı kumpas belgeleri hazırladı. Örgütün birimlerine aktardı.

İş adamları yapılanması TUSKON belgeleri, Eren Erdem'e ulaştırdı. Erdem de Karşı Gazete'de yayınladı.

22 yıl hapis istemi

Bu ayrıntılar soruşturmada tespit edildi. Deliller toplandı, iddianame hazırlandı.

35'nci Ağır Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti. Mahkeme Eren Erdem'e yurt dışına çıkış yasağı koydu.

Eren Erdem'in hakkında 22 yıl hapis cezası isteniyor. CHP milletvekili, FETÖ'ye yardım etmekle suçlanıyor.

İddianamede, hükümeti görevini yapamaz hale getirmeye çalıştığı da yer aldı.

Kaynak: TRT Haber