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CHP'li Berberoğlu yeniden hakim karşısında

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde yeniden yargılanıyor.

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CHPli Berberoğlu yeniden hakim karşısında

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nce yeniden yargılandığı davanın görülmesine başlandı

Berberoğlu'nun avukatları üç ayrı savunma hazırladı. Duruşmada MİT Müsteşarlığı avukatları mahkeme heyetine, yerel mahkemenin gizlilik kararını hatırlattı.

Bunun üzerine mahkeme heyeti duruşmaların kapalı yapılmasına karar verdi. Mahkemeyi izlemeye gelen CHP milletvekilleri duruşma salonundan çıkarıldı. 

Enis Berberoğlu, durdurulan MİT TIR'larının görüntülerini eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a verdiği iddiasıyla yargılanmış, 25 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Bu karar, Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Ceza Dairesi'nce bozulmuştu.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: enis berberoğlu, CHP
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