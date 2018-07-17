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CHP'de kurultay için imza sayısı artıyor

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, olağanüstü kurultay için toplanan imzaların sayısının 2 gün içerisinde 466'ya ulaştığını açıkladı.

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CHPde kurultay için imza sayısı artıyor

CHP'de yeni bir kurultay süreci başladı. Parti içi muhalifler "değişim şart" mesajı verdi ve delegeler harekete geçti.

Parti yönetimi kapılarını kapattı

Olağanüstü Kurultay için imzalar toplanmaya başlandı. Ancak parti yönetimi parti içi muhalefetin yeterli imzayı toplayamayacağı görüşünde.

İşte son rakam

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Twitter hesabından son sayıyı açıkladı.

"Kurultay delegelerimiz, değişim ve umut kurultayı için 2'nci gün 466 imza verdi. Türkiye’nin umudu olacağız, başaracağız"


630 imza gerekli

Parti tüzüğüne göre, dün resmen başlayan imza toplama süreci 15 gün içinde sona erecek.

CHP'de seçimli olağanüstü kurultay toplanabilmesi için yaklaşık 630 delegenin imzası gerekiyor.

İnce kaç Kılıçdaroğlu kaç oy aldı?

CHP'nin 3-4 Şubat 2018'de yapılan 36. Olağan Kurultayı'nda Kemal Kılıçdaroğlu 790 oy alarak Genel Başkanlığa yeniden seçilmişti.

Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkan Muharrem İnce ise 447 oyda kalmıştı.

Olaylı kurultay

Kurultayda İnce'nin genel başkanlığa aday olmak için topladığı 165 delege imzasının içinde mükerrerlerin bulunduğu gerekçesiyle tartışmalar yaşandı. 

İnce'nin adaylığının düşürülmesi gündeme gelmişti.

Kılıçdaroğlu devreye girmişti

Kılıçdaroğlu Kurultay Divanının yaptığı incelemede İnce'nin topladığı imza sayısının 115 olarak açıklanması üzerine devreye girdi.

Muharrem İnce'nin genel başkanlığa aday olmasının önünü açmıştı. 

Kaynak: TRT Haber, İHA

Etiketler: yaşar tüzün, olağanüstü kurultay, CHP
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