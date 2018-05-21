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CHP Milletvekili Eren Erdem hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi

CHP Milletvekili Eren Erdem hakkında, 22 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

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CHP Milletvekili Eren Erdem hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi

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