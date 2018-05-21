CHP Milletvekili Eren Erdem hakkında, 22 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.
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Partilerin milletvekili adayları bugün belli oluyor
Orgeneral Akar ve MİT Müsteşarı Fidan darbe davasına müdahil oldu
CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce Bartın ve Zonguldak mitinglerine katılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bosna Hersek ziyareti manşetlerde
CHP'li Eren Erdem'in yurt dışına çıkmasına izin verilmedi
CHP Milletvekili Eren Erdem hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı
İzmir'in "yalnız minaresi" camisine kavuşuyor