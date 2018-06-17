CHP Genel Kılıçdaroğlu, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'i andı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in vefatının 3. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Süleyman Demirel, farklı siyasi görüşlerin varlığının demokrasinin olmazsa olmaz kuralı olduğunu bilen, siyasi hayatı boyunca bu doğrultuda çalışan bir devlet adamıydı. 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'i vefatının 3. yıl dönümünde saygıyla anıyorum. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) 17 Haziran 2018

Kılıçdaroğlu, "Süleyman Demirel, farklı siyasi görüşlerin varlığının demokrasinin olmazsa olmaz kuralı olduğunu bilen, siyasi hayatı boyunca bu doğrultuda çalışan bir devlet adamıydı. 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'i vefatının 3. yıl dönümünde saygıyla anıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA