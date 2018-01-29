  • 29 OCAK 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.783
    EURO 4.676
  • BIST 120307.32
    ALTIN 163.493
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Afrin olayı bizim milli bir sorunumuzdur

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Afrin olayı bizim milli bir sorunumuzdur

Ankara'da medya kuruluşlarının temsilcileriyle biraraya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeminde Zeytin Dalı Harekatı vardı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Afrin olayı bizim milli bir sorunumuzdur

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarısına dikkat çeken Kılıçdaroğlu, "Afrin olayı bizim milli bir sorunumuzdur ve Türkiye milli bir duruş sergilemiştir. Bir partinin mücadelesi değildir, Türkiye'nin mücadelesidir." dedi.

Zeytin Dalı Harekatı'nda Özgür Suriye Ordusu'nun ön plana çıkartıldığını iddia etti.

"Harekatı bizim ordumuz yapıyor" diyen Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ordumuzun kahramanlığını ÖSO'ya mı devretmeye çalışıyorlar. TSK'nın başarısını bir başkasına ipotek edemezsiniz."

Türkiye'nin Suriye sorununa katkıları

Bölgenin terör unsurlarından temizlenmesinin şart olduğunu söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, "Suriye'ye gidip gitmeme konusunu değerlendiriyoruz. Suriye sorunun çözümüne Türkiye'nin daha ciddi katkı vermesini yollarının açılmasını istiyoruz ama bunun zamanlaması önemli." diye konuştu.

Olası Münbiç harekatı

Kılıçdaroğlu'nın gündeminde olası Münbiç harekatı da vardı.

Bütün Ortadoğu'nun terörden arındırılması gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Afrin'dekine benzer bir çalışma yapılmalı" dedi.

Kaynak: TRT Haber 

Etiketler: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, afrin
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER