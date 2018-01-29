CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Afrin olayı bizim milli bir sorunumuzdur

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarısına dikkat çeken Kılıçdaroğlu, "Afrin olayı bizim milli bir sorunumuzdur ve Türkiye milli bir duruş sergilemiştir. Bir partinin mücadelesi değildir, Türkiye'nin mücadelesidir." dedi.

Zeytin Dalı Harekatı'nda Özgür Suriye Ordusu'nun ön plana çıkartıldığını iddia etti.

"Harekatı bizim ordumuz yapıyor" diyen Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ordumuzun kahramanlığını ÖSO'ya mı devretmeye çalışıyorlar. TSK'nın başarısını bir başkasına ipotek edemezsiniz."

Türkiye'nin Suriye sorununa katkıları

Bölgenin terör unsurlarından temizlenmesinin şart olduğunu söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, "Suriye'ye gidip gitmeme konusunu değerlendiriyoruz. Suriye sorunun çözümüne Türkiye'nin daha ciddi katkı vermesini yollarının açılmasını istiyoruz ama bunun zamanlaması önemli." diye konuştu.

Olası Münbiç harekatı

Kılıçdaroğlu'nın gündeminde olası Münbiç harekatı da vardı.

Bütün Ortadoğu'nun terörden arındırılması gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Afrin'dekine benzer bir çalışma yapılmalı" dedi.

Kaynak: TRT Haber