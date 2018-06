CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce: Her türlü terörle mücadele edeceğiz

CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Elazığ İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti.

"Siyasetçiler her gittiği yerde 'hemşehrilerim' diye hitap eder ama sizin şapkayı Türkiye’ye ben meşhur ettim, onu biliyorsunuz, öyle değil mi" halka soran Muharrem İnce, "Oğlumun düğününde taktım ondan sonra gakgoş şapkası bütün Türkiye’ye yayıldı." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin devasa sorunlarının bulunduğuna değinerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik eleştirilerde bulunan İnce, "Türkiye'nin bu büyük sorunlarını yorgun bir adam çözemez. Türkiye'nin büyük sorunlarının çözümü için taze kana ihtiyaç var taze kana. Neyle kavga ettiyse, o yükseliyor. Dolarla kavga etti dolar yükseliyor, avroyla kavga etti, avro yükseliyor, faizle kavga etti, faiz yükseliyor. İnce ile kavga etti, İnce yükseliyor. Artık milletin derdiyle uğraşacak hali yok. Hele bu aralar kimyası bozuldu ne yapacağını şaşırdı işte oradan buradan bana saldırıyor." diye konuştu.

Muharrem İnce, "Bana 'dördüncü köprüyü nereye kuracaksın?' diyor. Ben de dedim ki bak Edirne'den Elazığ'a bir gönül köprüsü kuruyorum." ifadesini kullandı.

Kendi anlayışında ayrımcılık olmadığını, imam hatip lisesinde okuyan çocukla, fen lisesinde okuyan çocukla, başı açıkla, başı kapalının bir olduğunu belirten İnce, konuşmasına şöyle devam etti:

"Benim anlayışımda insanları sınıflandırmak yok, benim anlayışımda sarayda kendisi bıldırcın yumurtası yerken, millete GDO’lu yiyecekler yok, benim anlayışımda millet bir bardak çay içmeye para bulamazken, 4 bin 500 liraya kilosu beyaz çay içmek yok. O artık sizden biri değil, o saraylı. Bana 'gariban cumhurbaşkanı adayı.' diyordu doğru. Ben garibanların adayıyım, sen saraylıların adayısın. Israrla söylüyorum, artık milletin dertleriyle uğraşmıyor, onları bıraktı. O gecekonduda yaşadığı günleri unuttu, bin 150 odalı sarayda yaşıyor. Yetmedi İstanbul'da beş saray yaptırıyor, onları onarttı, Marmaris'te 300 odalı yazlık bir saray yaptırıyor. Allah'ın izni, milletimiz isteğiyle cumhurbaşkanı olduğumda Marmaris’teki yazlık sarayı engelli çocuklara vereceğim engelli çocuklara."

Yurtlarda büyüyen anasız babasız çocukların 18 yaşına kadar devlet gözetiminde olduğunu ancak 18 yaşından sonra sokağa atıldığını belirten İnce, "Sizin, huzurunuzda söz veriyorum. Allah’ın izni milletimizin isteğiyle cumhurbaşkanı seçildiğimde bu 18 yaşını doldurmuş kimsesiz çocukların hepsini devlet güvencesine alacağım. İşçi olan işçi, olacak memur olan memur olacak ama devlet güvencesinde olacak. Eğer 81 milyonluk Türkiye Cumhuriyeti kimsesiz çocuklarına bakamıyorsa yazıklar olsun millete, yazıklar olsun bu memlekete." diye konuştu.

"Herkesi barıştıracağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çıraklık döneminde Telekom'u, kalfalık döneminde Petkim'i ve Tekel'i, ustalık döneminde ise şeker fabrikalarını sattığını iddia eden İnce, şunları söyledi:

"Şimdi diyorsun ki büyük ustalık dönemi. Yok öyle yağma senin bu sefer emeklilik dönemin emeklilik. Milleti böldün, milleti parçaladın, senden benden dedin. Bizim zihniyetimiz de sen ben o yok, biz var biz. Herkesi barıştıracağız herkesi, toplumu barıştıracağız, önce barışacağız, sonra ekonomik olarak büyüyeceğiz ve adil olarak bölüşeceğiz."

"Her türlü terörle kararlı şekilde mücadele edeceğiz"

Her türlü terör örgütleriyle mücadele edeceklerini vurgulayan İnce, "Her türlü terörle, ister IŞİD, ister PKK ister FETÖ hiç fark etmez kararlı bir şekilde mücadele edeceğiz. Milletvekili adayımız zaten bunu Meclis'te defalarca gösterdi. Siz de onu görmüşsünüz zaten. Her türlü kararlılıkla hep birlikte mücadele edeceğiz hep birlikte." değerlendirmesini yaptı.

Ülkenin kaynaklarını peşkeş çektirmeyeceklerini, atıl kalan sanayiyi devreye sokacaklarını, tarım, turizm ve sanayi başta olmak üzere, topyekun bir kalkınma hamlesi başlatacaklarını bildiren Muharrem İnce, "Onun dediği gibi her mahalleye bir kıraathane açarak olmaz bu işler." dedi.

Muharrem İnce, seçim sürecinde Türkiye'yi bir ucundan bir ucuna gezdiğini, 42 günde 96 miting gerçekleştirdiğini söyledi.

Kaynak: AA