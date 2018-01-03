Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu: Taşeron işçiler kıdemleriyle geçiş yapacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, NTV'de katıldığı televizyon programında taşeron düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sarıeroğlu düzenlemenin tüm taşeronları kapsadığını belirterek, 'Bu düzenleme kamudaki statü karmaşasını ortadan kaldıracaktır' dedi.

Bakan Sarıeroğlu şunları kaydetti;

"Bir süre kısıtlaması koymadan tüm personel alımı kapsamımızın içinde ben bunun ne kadar büyük olduğunu ifade etmek için 450 bin kişiyi sürekli işçi kadrosuna alıyoruz. Bu yaptığımız birinci aşamanın ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Buradaki bütün taşerondaki hizmet ihalesi ile çalışan artı çöp toplama, temizlik gibi işlerdeki arkadaşlarımızı belediyelerimizin iştiraklerinde istihdam edeceğiz. Buradaki sayı da 450 bin. Yaptığımız işin maalesef bu işi gölgelemek adına bilgi kirliliklerinin ve çalışanların aleyhine olacakmış gibi algı çalışmalarını izliyorum. 1 milyon 20 bin kişi bundan faydalanacak. Statü karmaşası ortadan kaldırılacak. Geçici işçilerin çalışma süresi 4 ay daha uzuyor.4C tamamen ortadan kalkıyor."

Sarıeroğlu basında çıkan haberleri değerlendirerek, "Kefil istendiğine dair haberler çıkılyor, bu doğru değil" dedi.

"Geçmişteki taşeronlarla ilgili en önemli sorun davalar. Sadece kamuda açılan davalarla ilgili sadece o durumu kapsayan sözleşmeler imzalıyoruz. Haklarda geriye gidiş söz konusu değil, kıdem tazminatı devlet hiçe sayıyor gibi ifadeler doğruyu yansıtmıyor. Bizim kıdem tazminatında bir değişiklik söz konusu olmadığı için buna KHK'da yer vermedik. Kıdemleriyle geçiş yapacaklar. Bunlarla ilgili bilgi kirliliği yapmak son derece art niyetlidir. Çalışanlarımızın içi rahat olsun"

'Herkes çalıştığı alana göre bir sınava girecek'

Taşeranların kadroya geçişte gireceği sınavla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Sarıeroğlu, "Yazılı, sözlü, mülakat yapılacakmış gibi bir algı çalışması var. Ya sözlü olacak, ya yazılı olacak, ya da mülakat şeklinde. Yazılı olursa 50 puan belirlendi geçmek için. Test odaklı çok sorulu bir sınav sistemi planlamıyoruz. Hem meslek, hem de eğitim durumlarına göre de sorulacak. Okur yazar değilse belki sözlü yapılacak. Artık kamuda da belediyelerde de personel alımına dayalı hizmet ihalesi yok" dedi. Bakan, kadroya geçişte yaş sınırı koymadıklarını ifade etti.

'Asgari ücret rakamı beklentilerin üzerinde gerçekleşti'

2018 asgari ücret rakamının beklentilerin üzerinde olduğu belirten Sarıeroğlu sözlerini şöyle sürdürdü;

"İşverenlerin talebi ve beklentisi yüzde 7 oranıydı. Biz yüzde 14,2 oranında yaptık. Tabii ki isteğimiz daha yüksek ücret seviyelerine ulaşılması. Biz mevcut enfasyon oranımızın da üzerinde asgari ücret seviyesi belirledik. Beklentinin ne olduğuyla ilgili saha çalışması yaptırdık. Beklentinin çok üzerinde bir rakam belirledik. Gönlümüzden geçen tabii ki daha yüksek olması."

Kaynak: TRTHABER