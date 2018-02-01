  • 01 ŞUBAT 2018, PERŞEMBE

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Burseya Dağı'nda yakalanan teröristlerden çarpıcı itiraflar

Burseya Dağı’na sızmaya çalışan PYD’li teröristler, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından tünellerde yakalandı. Yakalanan teröristler sorgularında çok çarpıcı itiraflarda bulundu.

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Burseya Dağında yakalanan teröristlerden çarpıcı itiraflar

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin’in doğu ve batısından ilerleyen birlikler, çok sayıda köyü ve stratejik öneme sahip tepeleri ele geçirdi. 

Afrin’e ulaşım noktasında kilit konumda olan, kent ile Azez arasında bulunan Burseya Dağı da şiddetli çatışmaların ardından geçen Pazar günü terör unsurlarından arındırıldı. 

Burseya Dağının teröristlerden temizlenmesinin ardından tünellerden dağa sızmaya çalışan PYD/PKK'lı teröristler, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerine bağlı askerler tarafından yakalandı.

Burseya Dağı’nda yakalanan 3 terörist, ardından ÖSO karargahına getirildi. Elleri arkada yüz üstü yere yatırılan teröristlerin ağladıkları görüldü. 

Babasını öldürmekle tehdit etmişler 

Karargahta sorguları yapılan teröristler, YPG’ye nasıl katıldıklarını anlattı. YPG’lilerin babasını öldürmekle tehdit ettiklerini söyleyen terörist şunları söyledi:

“Ben keyfimden YPG’ye katılmadım, onlar beni zorla getirdiler. Babama ‘oğlun gelmezse seni öldüreceğiz’ demişler”

'Bize 'Türkler terörist, Türkmenler daha terörist' dediler 

Yakalanan YPG’li teröristlerden biri ise, kendisine "Türkler terörist, Türkmenler daha terörist” denildiğini, YPG’nin amacını tam bilmediğini anlattı.

'Arkadaşlar yabancılar da var diyor' 

Sorgulanan diğer terörist de, "YPG’ye ailenizden birisi katılacak" diye tehdit edildiklerini söyleyerek, “Ben köyümde oturuyorum. ’Ya sen ya kız kardeşin ya baban, ailenden bir kişi YPG’ye katılacaksınız’ dediler" ifadelerini kullandı.

Terörist, YPG içinde yabancı uyruklu terörist olduğunu arkadaşlarından duyduğunu söyledi.

Kaynak: İHA/TRT Haber

Etiketler: zeytin dalı, tsk, Burseya Dağı, afrin
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