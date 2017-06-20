Bugün gündemde neler var? (20.06.2017)

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'nu kabul edecek, esnafla iftarda bir araya gelecek.

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki yürüyüşüne altıncı günde devam ediyor.

- Kılıçdaroğlu, Çamlıdere yol ayrımında yapılacak CHP TBMM Grup Toplantısında konuşacak.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Kadın ve Demokrasi Derneğinin iftar programına katılacak.

2- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, DSİ ve OGM tesisleri temel atma töreni ile gelir getirici tür ve ORKÖY kredi sertifikaları dağıtım merasimine katılacak, iftar programına iştirak edecek.

EKONOMİ

1- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Dış Ekonomik İli·şki·ler Kurulunun iftar programına katılacak.

2- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, ulaştırma muhabirleri ile iftar programında bir araya gelecek.

3- TÜİK, mayıs ayı yurt dışı üretici fiyat endeksini açıklayacak.

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.

2- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

4- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor.

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Lidya Park Düğün Salonunda, AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programına katılacak.

2- Osmanlı hanedanı üyeleri, medya, sanat, edebiyat ve tarih camiasının önemli isimlerinin katılımıyla Çengelköy Nilhan Sultan Köşkü’nde iftar verilecek.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, 15 Temmuz anma programı "İçimizdeki Kahramanlar"ın katılımcıları ve aileleriyle iftar yapacak.

2 - Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda 2. tur maçları oynanacak.

