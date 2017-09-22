  • 22 EYLÜL 2017, CUMA

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Buradasınız : » » 'Bu bir nöbet değişimidir'

'Bu bir nöbet değişimidir'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın istifası ile ilgili soruları cevapladı.

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Bu bir nöbet değişimidir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, İstanbul Büyükşehir Belediyes Başkanı Kadir Topbaş'ın istifası ile ilgili soruları cevapladı.

Ünal, "Biz hem belediyelerimizle hem hükümetimizle hem teşkilatlarımızla 2019'a doğru giderken, bütün bu sürecin siyasi olarak gözden geçirilmesi anlamında,  sayın Cumhurbaşkanımızın da siyasete dönmesiyle birlikte şimdi Türkiyeyi 2019'a hazırlarken bazı görev değişiklikleri bazı yer değişiklikleri oluyor.

Bunları görev değişikliği olarak görmek gerek. Teşkilatlarımızda bazı değişiklikler oluyor belediyelerde değişikklikler oluyor bunları bir nöbet değişimi bir bayrak değişimi olarak görmek gerekir. Bu siyasi partiden ayrılmak olarak algılamasın." dedi.

Mahir Ünal yaptığı açıklamada, ''Sayın Topbaş, davasına bağlı olduğunu, gördüğü lüzum neticesinde istifa ettiğini belirtti. Bunu bir nöbet değişimi olarak görmesi sonucunda bir İstanbul beyefendisine yakışır şekilde açıklamalarında ifade etti. Şu sebepten dolayı istifa etti diye bir izahta bulunmak yanlış olur.'' ifadelerini kullandı.

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