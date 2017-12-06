Bozdağ: Kudüs'ün başkent ilanı herkes için büyük felaket olur

Kudüs'ün ümmeti Muhammed'in Mekke ve Medine'den sonra değer verdiği üçüncü şehir olduğunu anımsatan Bozdağ, Müslümanların ziyaret edeceği üç mescitten biri olan Mescid-i Aksa'nın burada bulunduğunu belirtti.

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Kudüs'ün Müslümanların ilk kıblesi, Mirac mucizesinin şahidi ve gerçekleştiği yer olduğunu hatırlatan Bozdağ, "Kudüs, Müslümanların izzetidir, onurudur, şerefidir. Kudüs, sadece Filistinlilerin değil bütün Müslümanların ortak davasıdır. Kudüs, Ortadoğu ve dünya barışının anahtarıdır, Müslümanların kırmızı çizgisidir. Kudüs'ün statüsü, uluslararası anlaşmalarla teminat altına alınmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

"Kudüs'ün statüsünü korumak İslam ülkelerinin namus borcudur"

Bozdağ, Kudüs'ün statüsünü korumanın hem Birleşmiş Milletlerin (BM) hem BM üyelerinin hem Müslümanların hem de İslam ülkelerinin namus borcu olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kudüs’ün başkent ilanı, büyük zorluklarla yürütülen barış sürecini yok eder, bölgede büyük kargaşa, kriz, kaos ve çatışmalara kapı aralar, öngöremediğimiz olumsuzluklara gebedir. Kısaca Kudüs'ün başkent ilanı, hepimiz ve herkes için büyük felaket olur. Kudüs’ün başkent ilanı, tarihi ve bölgedeki gerçekleri inkardır, büyük haksızlıktır, zulümdür, öngörüsüzlüktür, akılsızlıktır, çılgınlıktır, bölgeyi ve dünyayı ne zaman söneceği bilinmeyen bir ateşe atmaktır. Herkesi, sorumlu davranmaya, imza koyduğu anlaşmalara sadık kalmaya, aklıselim ile hareket etmeye, iç politika veya başka gerekçelerle dünya barışını tehlikeye atmaktan kaçınmaya, nefsi hareket etmemeye, Müslümanları ve İslam ülkelerini izzetine sahip çıkmaya davet ediyorum."

Kaynak: AA