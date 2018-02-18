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Boydak ailesine yönelik FETÖ operasyonu

3 ilde Kayseri merkezli FETÖ soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltında bulunan 7 zanlıdan adliyeye çıkarılan 3'ü, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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Boydak ailesine yönelik FETÖ operasyonu

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, 17/25 Aralık sürecinden sonra örgüt elebaşının talimatıyla Bank Asya'ya mali destek amacıyla hesap açtıkları, mevduatları artırdıkları iddiasıyla Boydak ailesi mensuplarına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 zanlıdan 3'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 3 zanlı, savcılıktaki ifadelerinin ardından sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlılardan 4'ünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

Firari zanlıların yakalanması için çalışmalar devam ediyor

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Kayseri, Ankara ve İstanbul'da 15 Şubat'ta eş zamanlı operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen Boydak ailesi mensuplarından 7 zanlı gözaltına alınmıştı. Firari 3 zanlının yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Boydak ailesine yönelik FETÖ operasyonu

Kaynak: AA 

Etiketler: gözaltı, fetö, boydak
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