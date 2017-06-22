Birol Erdem ifade için yeniden adliyede

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Başbakanlık Başmüşaviri ve eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem, ifade için yeniden Ankara Adliyesine geldi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 3 Haziran'da gözaltına alınan, 17 Haziran'da adli kontrol şartıyla salıverilen Erdem'in, soruşturmayı yürüten savcılara ek ifade verdiği öğrenildi.
Erdem'in ifade işleminin yarın da devam edeceği belirtildi.
Erdem ve eşi Gülümser Erdem, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla 3 Haziran'da gözaltına alınmıştı. Erdem, 17 Haziran'da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, eşi ise tutuklanmıştı.
Birol Erdem, 25 Ekim 2010'da Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyesi olmuş, 21 Kasım 2011-1 Ocak 2014'te Adalet Bakanlığı Müsteşarlığı görevini yürütmüştü.