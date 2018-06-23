Binali Yıldırım son Başbakan olarak tarihe geçecek

Türkiye, Cumhurbaşkanını ve 27. dönem parlamentosunu belirlemek üzere yarın sandık başına gidiyor. Seçim sonrasında Türkiye, Parlamentonun önemi ve ağırlığının daha da artacağı yönetim sisteminde yeni bir sayfanın açılacağı döneme girecek. Seçimle birlikte Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile tanışacak.

Son Başbakan Binali Yıldırım

Yeni sistem birlikte Başbakanlık makamı ortadan kalkacak. Başbakanlık koltuğunda oturan son isim Binali Yıldırım olacak.

Son Başbakan Binali Yıldırım, 1955 yılında Erzincan Refahiye'de dünyaya geldi. Babasının yanında, yollarda atıldı hayat mücadelesine. Refahiye'den Çankaya Köşkü'ne kadar giden o yolda emin adımlarla yürüdü.

AK Parti hükümetlerinin Ulaştırma Bakanı oldu, rekor kırdı

1978 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri Fakültesi'nden mezun oldu. Üniversitede okurken akrabası Semiha Hanım ile evlendi, 3 çocuğu oldu. Genç yaşta meslek hayatına atıldı. Tersanelerde çalıştı, yöneticilik yaptı. Siyasette karar kaldı.

O dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Recep Tayyip Erdoğan ile yolları kesişti, aktif siyasete girdi. 2002 genel seçiminde AK Parti İstanbul Milletvekili seçildi. AK Parti hükümetlerinin Ulaştırma Bakanı oldu. Uzun yıllar bu görevi yürüttü, rekor kırdı. "İcraatçı bakan" olarak adlandırıldı.

Yolların kralı olarak adlandırıldı

12 yıl boyunca 17 bin 500 kilometre bölünmüş yol yaptı. Adı, Cumhuriyet tarihine geçti. Yolların kralı olarak adlandırıldı. O ise hep kurallara dikkat çekti; “yolların kralı olmaz, kuralı olur.”

Havalimanlarının yapımından ülkenin teknolojik alt yapısının yenilenmesine kadar birçok projeye imza attı.

Kendine has üslubu ile herkesin beğenisini kazandı

Bu süre zarfında kullandığı üslup ile herkesin beğenisini kazandı. 1 Kasım 2015 seçimlerinden zaferle çıkılmasının ardından söyledikleri hala hafızalarda: “Yüze vurur ifadesi, yeniden tek başına iktidarız bir tanesi.”

Esprilerinden asla vazgeçmedi

Tarihler 22 Mayıs 2016'yı gösterdiğinde ise bu sefer görev yaptığı kabinenin başına geçti. Türkiye Cumhuriyeti'nin 27. Başbakanı oldu. İcraatçı yönünü burada da gösterdi. Yapımı devam eden ve yeni projeleri yakından takip etti. Tüm bunları yaparken de esprilerinden asla vazgeçmedi. Yıldırım’ın, öğretmenlere ek gösterge müjdesini verirken, “Semiha Hanım da emekli öğretmen de yani onun için yaptığımız anlaşılmasın” ifadeleri gülümseten anlar yaşatmıştı.

Güler yüzlü olmayı hiç ihmal etmeyen Yıldırım, yeri geldiğinde sert yönünü göstermesini de bildi.

15 Temmuz suçlamalarına sert tepki

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM’nin açılışının 98. Yıl dönümü için düzenlenen Meclis özel oturumunda Başbakan Binali Yıldırım’ı hedef alarak, 15 Temmuz ile ilgili suçlamalarda bulundu. Yıldırım, Özel’in iddialarına sert yanıt verdi. Yıldırım, “O gece tanklar senin genel başkanına yol verirken bu ülkenin Başbakanı uçaklardaki ‘alçakları vurun’ demiştir” ifadelerini kullandı.

“Halkı rahatlatan ilk açıklama Başbakan Yıldırım’dan geldi”

Başbakanlığında 2 ayıydı, Türkiye hain bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı. Halkı rahatlatan ilk açıklama darbecilerin hedefindeki Başbakan Yıldırım'dan geldi. Yıldırım, “Bu kalkışmayı yapanlar en ağır şekilde bedelini ödeyecektir” dedi.

Yıldırım, Darbe girişimi sonrasında demokrasinin hakim kılınması için mücadelesine devam etti.

“2019’a orada ben yokum”

16 Nisan 2017'de halk sandık başına gitti. Referandumda, Cumhurbaşkanlığı hükumet sistemi için oy verdi. Yeni sistemde yürütmenin başı Cumhurbaşkanı olacak, Başbakanlık makamı kalkacaktı. Binali Yıldırım bu durumu da kendine has üslubu ile anlattı. Yıldırım, “Türkiye yeni bir hükümet sistemi ile tanışacak. 2019’a orada ben yokum ha” diye konuştu.

Kaynak: TRT Haber