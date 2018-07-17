Bedelli askerlik Meclis'e geliyor

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, binlerce kişininin merakla beklediği bedelli askerlik düzenlemesiyle ilgili açıklama yaptı.

5 milyondan fazla insanın bedelliyi beklediğini belirten Turan, askerin yıllık talebinin ise 300 binlerde olduğunu, yani çok büyük yığılma olduğunu söyledi.

Turan, bedelli askerlikle ilgili düzenlemenin bugün Meclis Başkanlığı'na sunulacağını belirtti.

Yaş ve bedel

Turan'ın verdiği bilgilere göre, bedelli askerlikte 25 yaş sınırı aranacak. Yaş sınırını taşıyan asker adayları 15 bin lira ödeyerek bedelli askerlikten faydalanabilecek.

25 gün askerlik şartı

Daha önceki düzenlemelerden farklı olarak bedelli askerlikten faydalanan vatandaşlar, 25 gün boyunca temel askerlik eğitimi alacak.

Bunun bir öngörü olduğunu söyleyen Turan, bedelli askerlikle ilgili son kararın komisyon tarafından verileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: TRT Haber