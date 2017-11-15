Batılı ülkeler temin ediyor, Türkiye'de ortaya çıkıyor

Türkiye'nin uyarılarını dikkate almayan Batılı ülkelerin PKK/YPG'ye temin ettiği ağır silahların terör amaçlı olarak kullanıldığı bir kez daha ispatlandı.

Amerika Birleşik Devletleri, İsveç ve Bulgaristan yapımı anti-tank roketlerine daha önce rastlanmıştı.

Şırnak'ın Bestler-Dereler bölgesindeki operasyonda bu defa Alman-Fransız yapımı Milan tipi anti-tank silah sistemi ele geçirildi.

Bu ağır silah daha önce olduğu gibi Suriye'de PKK/YPG terör örgütüne teslim edilmişti. Teröristler bu silahı iddia edildiği gibi DEAŞ'a karşı kullanmak için değil, sınırı geçirerek Türkiye'ye karşı kullanmak üzere Şırnak'a getirdi.

Milan anti-tank roketleri 2 kilometre mesafeden hedeflerini vurma kabiliyetine sahip.

Aynı operasyonda Rusya menşeli AT5 Spandrel güdümlü tanksavar roketi de ele geçirildi.

Kaynak: TRT Haber