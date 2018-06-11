Başbakan Yıldırım'dan Uber mesajı: Hiç kimse bedavadan para kazanamaz

Başbakan Binali Yıldırım İstanbul'daki yoğun programının sonunda, taksici esnafıyla sahurda buluştu.

Yıldırım, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nın Maltepe Sahil Etkinlik Alanı'nda sahur programındaydı.

"Bu işin ne kadar zor olduğunu iyi bilirim"

Yıldırım, taksiciliğin zor bir meslek olduğundan bahsetti.

"Bu meslek çileli meslektir. Taksicilik geçmişi olan, otobüsçülük yapmış babamla bu işi yapan biri olarak ne kadar zor olduğunu çok iyi bilirim. İnsana hizmet, zordur ama bir o kadar da kutsaldır. O yüzden ne diyoruz halka hizmet, Hakka hizmettir. Düsturumuz budur."

"Vergi mükellefi olmayan hiç kimse iş yapamaz"

Başbakan Yıldırım, "Uber diye bir şey türedi" dedi ve taksicilere desteğini şu sözlerle anlattı:

"Bakın, Cumhurbaşkanımızın açık talimatı var. Bu ülkede hiç kimse bedavadan para kazanamaz. Yasal olmayan yoldan ticaret yapamaz. İstediği kadar teknolojisi olsun. İster uzaydan internet kullansın, ister kablodan kullansın. Burada vergi mükellefi olmayan hiç kimse iş yapamaz. Bu kadar net."

"Uber'den vazgeçenlerin sayısı 7 bini aştı"

En son aldıkları karardan sonra bir mevzuat düzenlemesi yaptıklarını anlatan Yıldırım, şöyle devam etti:

"O düzenlemeden sonra her gün Uber işinden vazgeçenlerin sayısı 200-300. Şu ana kadar 7 bini geçti. Kendi işlerine döndüler, kendi işlerine. Yok öyle 3 kuruşa 5 köfte. Yok, yağma yok. Sana verilen belge neyse, o belgenin gerektiği işi yapacaksın. Başkasının alanına girmeyeceksin. Olay bu kadar açık ve net. Taksiciler, çalıştıkları şehrin kanaat önderleridir. Şehirde ne oluyor, bitiyor, sorunlar nedir haberi taksiciden al. Seçim tahminini en iyi yapan taksicilerdir."

"Uyanıklık yapan bu teşkilatı buradan çıkaracağız"

Binali Yıldırım taksicilerden, Uber'i ortaya çıkaran sebepler konusunda araştırma yapmalarını ve kaliteden ödün vermemelerini istedi.

"Uber'i ortaya çıkaran sebepleri Taksiciler Odamız masaya yatırsın. Niye bunlar peydah oldu? Bunlar niye piyasaya çıktılar? Bunun arkasındaki nedenler ne? Talep olmadan arz olmaz. Onun için bundan sonra bizim görevimiz yasa dışı, bedavadan, uyanıklık yaparak sizin alanınıza giren bu teşkilatı buradan çıkaracağız. Bundan hiçbir tereddüdünüz olmasın. Kendilerine verilen yetki neyse onu kullanacaklar ama sizden de şunu istiyorum; kalite, kalite, kalite."

"Korsanla uğraşmamak için kendinizi gözden geçirin"

Bir kişinin bile olumsuzluğunun büyük bir camiayı zan altında bıraktığından bahseden Başbakan Yıldırım, şunları söyledi:

"Bunu yapmamanız lazım. Bir daha bu korsan oluşumlarla uğraşmamak için kendimizi gözden geçirmemiz lazım. Denetimler de yapılacak ama taksicilerimiz kendi içerisinde etik kurallarını da geliştirecekler. Sadece denetime bırakmayacağız. Birbirimizin de bir anlamda denetleyicisi olacağız. Hem kalite hem müşteriye karşı muamele yönünden, birçok yönden mesafe almamız gereken konular var."

"Bundan sonra vergi incelemesi yok"

Yıldırım, sadece meselelerinin Uber olmadığını açıkladı, taksicilerin problemlerini de anlattı.

"Ne vardı mesela? Sizin alım satımlarda oluşan matrah farkından çok kapsamlı bir vergi incelemesi başlatıldı değil mi? Bu sizin en büyük tehdidinizdi. Bununla ilgili Maliye Bakanına talimat verdik, yasal düzenlemeyi yaptık, bu defteri kapattık. Bundan sonra vergi incelemesi yok. Her satıştan yüzde 3'e kadar ödeme yapıyorsunuz, evveliyatına Maliye hiç dönüp bakmayacak. İşi kökünden çözdük."

"ÖTV istisnasıyla 40 bin taksi yenilendi"

Araçlar yenilensin, kalite, konfor artsın diye ÖTV istisnası getirdiklerini anlatan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki seneye kadar, 2019 Haziranı'na kadar şu anda geçerli. Siz bir kere bu bir seneyi kullanın bakalım, ondan sonra Allah kerim. İyi gidiyor, şu anda 40 binin üzerinde Türkiye çapında ÖTV istinası kullanarak aracını yenileyen taksilerimiz var. İyi bir rakam. Herhalde tüm Türkiye'de bütün taksilerin tamamı 80-90 bin civarında. Dolayısıyla yarıya kadarı bu imkandan yararlanmış.

"KDV kolaylığını istiyorsanız taksiye de getiririz"

Başbakan Yıldırım, şoför esnafı için yürürlüğe giren desteklerden de bahsetti.

"Ayrıca biliyorsunuz, taksiler trafikte çok yoğun çalışıyor. Dolayısıyla kaza, hasar daha fazla oluyor. Bunlarla ilgili sigortada bir sınır getirdik değil mi? Bu da sizin bir anlamda maliyetinizi düşürüyor. Ayrıca taksiciler, küçük esnaf, 750 bin kişi basit usulde vergilendirmeye tabi. Bundan taksiciler de yararlanıyor. Şimdi halk otobüslerine bir uygulama getirdik. O uygulama nedir? KDV kolaylığı. Yani bütün ciro üzerinden yüzde 1,5 ödediği zaman başka hiçbir şey istemiyoruz. İstiyorsanız taksiye de bunu getiririz. Yani bütün gösterdiğiniz matrah üzerinden yüzde 1,5 ödediğiniz zaman başkaca bir hesap, kitap, 'az kazandın', 'çok kazandın' demek yok."

Kaynak: AA