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Buradasınız : » » Başbakan Yıldırım'dan şehit ailesine taziye ziyareti

Başbakan Yıldırım'dan şehit ailesine taziye ziyareti

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'de güvenlik kontrolü sırasında asker kaçağı bir şüphelinin saldırısında şehit düşen polis Mehmet Çelik'in ailesini ziyaret etti.

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Başbakan Yıldırımdan şehit ailesine taziye ziyareti

Başbakan Binali Yıldırım, Gençlik Kolları 5. Olağan İl Kongresi ve bir dizi programa katılmak üzere Gaziantep'teydi.

Başbakan Yıldırım, programlarının arasına anlamlı bir de ziyaret ekledi.

Yıldırım, 6 Mart 2018'de İzmir'de asker kaçağı olduğu anlaşılan şüphelinin saldırısında şehit düşen Mehmet Çelik'in baba ocağını ziyaret etti.

Başbakan, şehidin babası Ahmet ile annesi Elif Çelik ile sohbet edip başsağlığı diledi ve Kuran-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.

Ziyarette Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de yer aldı.

Diğer yandan Başbakan Binali Yıldırım, Gaziantep'te Yusuf ve Sara Demirel çiftinin çay davetini kabul etti.

Başbakan, çiftin Karataş Mahallesindeki evine girişi sırasında kendisini karşılayan çocuklara hediyeler verdi, bir süre onlarla sohbet etti.

Kaynak: TRT Haber, AA, DHA

Etiketler: şehit, Başbakan Yıldırım
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