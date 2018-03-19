Başbakan Yıldırım'dan, Hasan Celal Güzel için başsağlığı mesajı

Hasan Celal Güzel'in vefatından büyük üzüntü duyduğunu belirten Başbakan Binali Yıldırım, Güzel'in yakın tarihin zor dönemlerinde ülkeye büyük hizmetlerde bulunduğuna dikkat çekti.

Başbakan Yıldırım, "Güzel'in demokratik duruşu, bütünleştirici üslubu ve entellektüel birikimiyle milletin gönlünde son derece saygın bir yer edindiğini" vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ülkemizin gelişmesine öncülük eden merhum 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a siyasi mücadelesinde uzun yıllar yol arkadaşlığı yapan Sayın Güzel, ciddi bir devlet adamı, samimi bir vatanperver ve yüksek insani değerlere sahip bir siyasetçiydi. Merhumu ebedi hayata uğurlarken ülkemize kazandırdığı değerlerden dolayı şükranlarımı ifade ediyorum. Merhum Güzel'e Allah'tan rahmet, ailesine ve bütün sevenlerine başsağlığı diliyorum."

Hasan Celal Güzel kimdir?

Hasan Celal Güzel, 1983 yılında 38 yaşında Türkiye'nin en genç Başbakanlık Müsteşarı oldu.

1986 yılında girdiği ara seçimlerde dönemin Anavatan Partisi’nden Gaziantep Milletvekili seçildi.

Turgut Özal hükümetinde Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü olarak görev aldı.

Güzel ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanları görevlerinde de bulundu.

1989 yılında yapılan ANAP Olağanüstü Kongresi’nde parti genel başkanlığı için aday oldu fakat seçilemedi.

Hasan Celal Güzel, 28 Şubat döneminde darbeye karşı dik duruşuyla da tanınıyordu.

Kaynak: AA