Başbakan Yıldırım'dan Afrika ülkelerine FETÖ uyarısı

Başbakan Yıldırım, "Birçok Afrika ülkesi, bu alçak FETÖ terör örgütünün uzantıları olan okulları, kurumları birer birer kapatıyorlar. Bu, küresel bir terör örgütüdür, 160'dan fazla ülkede faaliyet gösteren. Bunların emperyal uluslararası örgütlerle işbirliği halinde olduğu bugün bir sır değildir. Dolayısıyla, bu örgütün faaliyetlerine ülkelerinizde gereken tedbiri almakta gecikirseniz, aynı tehditle siz de karşı karşıya kalabilirsiniz." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye-Afrika Tarım Bakanları 1. Toplantısı ve Tarım İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, organizasyona katılanları Antalya'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yıldırım, konuşmasını çok uzun tutmayacağını, konuk cumhurbaşkanları, bakanlar ve diğer konuşmacıların Türkiye, Afrika ve dünyanın geleceği için güzel şeyler anlattıklarını ifade etti.

"İnsanlık küresel sorunlara çözüm üretemiyor"

Gerçeklerle yüzleşmenin zamanının gelip geçtiğini dile getiren Yıldırım, "Maalesef dünya, gelişmiş dünya milletleri, insanlık küresel sorunlara çözüm üretemiyor. Ülkeler arasındaki rekabetler, insanlık değerlerini aşındırıyor. İnsanlık değerleri maalesef birer birer yok olup gidiyor. Daha son günlerde kimyasal gazla yok edilen Suriye'deki o bebeklerin resmini şöyle bir gözünüzün önüne getirin. Orası insanlığın öldüğü yerdir, insanlığın bittiği yerdir." dedi.

Yıldırım, hiçbir şeyin insan hayatından daha kıymetli olmadığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Dünya da gelecek de kardeşlik de barış da üretim de tarım da insan için. Meşhur Kızılderili deyişi var, 'Son ağaç kesildiğinde, son nehir kuruduğunda, son balık avlandığında, işte o zaman paranın önemi yok.' Çünkü para yenmez. Bir işe yaramaz. Onun için ülkeler, kıtalar, milletler olarak bir araya gelmemiz, sorunlarımızı daha samimi şekilde konuşmamız lazım. Kuvvetli olan ülkelerin, zayıf ülkelerin eksikliklerini gidermesi lazım. İlişkilerin, hükmetme, kontrol altına alma anlayışıyla değil adil, kazan kazan esasına göre geliştirilmesi gerekiyor."

"Gidemediğin yer senin değildir"

Ulaşım ve erişimin her şeyin başı olduğunu söyleyen Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bizde yine güzel bir söz vardır, 'Gidemediğin yer senin değildir.' Onun için özellikle de bakanlık yaptığım dönemlerde başlattığımız havacılıktaki atılım, bugün Türkiye havacılık sektörünü 15 yıl içinde 6 kat büyüttü. 33 milyon yıllık iç dış hat seyahat eden yolcu vardı, 190 milyonları buldu. O nedenle Türkiye bugün dünyanın en büyük havalimanını İstanbul'a yapıyor. 150 milyon yolcu kapasiteli havalimanı yapıyoruz. Bu ne olacak? Doğu ile batı, kuzeyle güneyi birleştiren konumda olan Türkiye'yi, bir transfer merkezi haline getirecek, bir küresel buluşma, birleşme, barışın, kardeşliğin geliştirilmesine, milletlerin, insanların birbirleriyle tanışmasına, kaynaşmasına vesile olacak."