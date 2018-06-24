Başbakan Yıldırım: YSK'nin hazırlıklarıyla seçim başarılı geçti

Başbakan Binali Yıldırım, basın mesnuplarına seçimlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Yıldırım, "YSK'nin aylardan beri yaptığı hazırlıklar, bu seçimin bu kadar sükunetle ve başarıyla geçmesinin önemli sebeplerinden biridir." dedi.

"Erzurum'daki olay seçimlerle ilgili değil"

Yıldırım, Erzurum Karaçoban'da aralarında kan davası sebebiyle husumet bulunan iki aile arasında sandık başında çıkan silahlı kavgaya da değindi.

"Erzurum'un Karaçoban ilçesinde bir hadise yaşandı. İki vatandaşımız hayatını kaybetti ama bu, seçimlerle ilgili değil. İki grup arasında uzun süredir devam eden bir kan davası sonucu olduğu anlaşılıyor. Bunun dışında herhangi bir hadise yok."

Erzurum Karaçoban'da aralarında kan davası sebebiyle husumet bulunan iki aile arasında sandık başında çıkan silahlı kavgada, 2 kişi ölmüş, 3 kişi de yaralanmıştı.

Hınıs Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili açıklama yapmış, olayın 24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleriyle bir illiyet bağının bulunmadığı, olayın geçmişe dayalı kan davasının getirdiği etkiyle meydana gelmiş bir adli vaka olduğunu belirtmişti.

Kaynak: AA