Başbakan Yıldırım: Millet İttifakı'nın dört resmi, bir gizli ortağı var

Başbakan ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, partisinin Ankara Mamak’ta düzenlenen mitinginde vatandaşlara seslendi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Bu ülkenin birliği ve kardeşliği için çok bedeller ödedik. Bu ülkenin birliğine ve bağımsızlığına göz dikenlere karşı bu millet dimdik 15 Temmuz’da ayakta olduğu gibi bundan sonra da aynı şekilde ülkeyi korumaya hazırdır. Her zaman görevi başındadır.

"O gece Mamak Cumhurbaşkanının çağrısına kulak verdi"

15 Temmuz’u beraber yaşadık. 15 Temmuz’da Mamak’ın gösterdiği kahramanlıklar hala bizim hafızamızda. O gece Mamak Cumhurbaşkanının çağrısına kulak verdi. Kadınlarımız, erkeklerimiz, gençlerimiz herkes meydanlara indiniz, alçaklara geçit vermediniz, bayrağı indirtmediniz. O gece Mamak’ın 10 yiğit evladı şehit oldu. Bütün şehitlerimize 15Temmuz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Onlar bu milletin gururu, onlar Mamak’ın gururu. Eğer 15 Temmuz olsaydı bu ülkeyi 50 yıl geriye götürecekti.

"Sistem Türkiye'nin hedeflerini eksiksiz yerine getirecek"

24 Haziran'dan sonra sistem daha hızlı çalışacak, bürokrasi daha hızlı hareket edecek ve Türkiye gelecek hedeflerini eksiksiz yerine getirecek.

"Millet ittifakının dört resmi, bir tane de gizli ortağı var"

Bu ittifakın dört resmi ortağı var, bir tane de gizli ortağı var. Gizli ortak HDP'dir, PKK'dır.

Kaynak: TRT Haber/AA