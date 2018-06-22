Başbakan Yıldırım: İzmir'i bilişim üssü yapmaya karar verdik

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'de veri merkezi açılışında konuştu.

"İnterneti ve veri akışını hızlandırdık"

İletişim sektörü yaşam tarzına dönüştü. Sosyal medya platfpormları birçok şey cep telefonundan rahatça yapılır hale geldi. Bunun için yol lazımdı. Akıl yollarını yaptık, interneti hızlandırdık, veri akışını hızlandırdık. Diğer ülkelerden geri kalmamamız için yapmamız gereken şeylerdi.

"İstikrar ve güven olmayan ülkelerde yatırım olmaz"

Yatırımların kesintisiz devam etmesi için, daha çok istihdama dönüşmesi için ihtiyacımız olan istikrar ve güvendir. İstikrar ve güven olmayan ülkelerde yatırım olmaz. Suriye, Irak, Yemen, Libya büyük bir perişanlık var, insanların düzeni yok. Türkiye, bölgeden kendi kalkınmasını büyümesini sürdürmekle kalmıyor, aynı zamanda mazlum milletlere de kucak açıyor, bağrına basıyor.

"Türkiye'nin bağımsız politika izlemesinden rahatsız olan çevreler var"

Ülkemiz üzerinde ciddi bir oyun, plan var. Emperyal güçler bölgede yeni bir sömürü peşindeler, en büyük engeli de Türkiye görüyorlar. O yüzden darbe planları yaptılar o yüzden kumpaslar kurdular o yüzden parti kapatma davaları yaptılar, 17-25 Aralık, Gezi, bunların arkasında Türkiye'nin etkin bağımsız politika izlemesinden rahatsız olan çevreler var. Nedir planın ayrıntısı? Güney hudutlarımızda bir terör devleti kurdurmak ve bu terör devletiyle Türkiye'yi terbiye etmek. Bunu da maalesef Kürt kardeşlerimizin kanı, canı üzerinden yapmaya çalışıyorlar. Kürtlerin sorunlarının takipçisi olduğunu söyleyen bölücü terör örgütüyle yapmaya çalışıyorlar. O planın içinde olanlara ben buradan söylüyorum. Kürtlerin devlete ihtiyacı yok, Kürtlerin de Türklerin de bin yıldır Anadolu topraklarında devletleri var, bayrakları var. Bayrağımızdaki kırmızı renk hem Kürdün hem Türkün şehit kanlarıyla oluşmuştur.

"İstikrarın devamı için güçlü cumhurbaşkanı ve güçlü meclis lazım"

Gün birlik beraberlik günüdür, ele güne karşı kardeşlik içinde Türkiye günüdür. Pazar günü yapılacak seçim bunun için önemlidir. Ülkenin beka meselesi, 15 yıldır güven ve istikrarı, hedefleri, vizyonuna emin adımlarla gitmesi için istikrarın devamı şart. Güçlü cumhurbaşkanı ve güçlü meclis lazım, beraber oluşturacağız, düşmanlarımıza karşı dimdik ayakta olacağız.

"Cumhuriyetin partisine bölücülerle iş birliği yapmak yakışmaz"

Cumhuriyeti kuran Atatürk'ün partisi CHP'de adaylar, adaylığı açıklandıktan sonra Anıtkabir'e giderlerdi. Şimdiki cumhurbaşkanı adayı nereye gitti, bölücülerin baş destekçisi Selahattin Demirtaş'ın yanına gitti. Bu bile tek başına karşı karşıya kaldığımız tehlikeyi gösteriyor. Cumhuriyetin partisine bölücülerle iş birliği yapmak yakışmaz.

"Bazı dost bildiğimiz ülkeler 'dişimize göre birisi çıkar onunla düzenimizi devam ettiririz' diyor"

Şimdi bazı cumhurbaşkanı adayları çıkıp sürekli 'önemli değil bizim kazanıp kazanmamamız, Tayyip Erdoğan'ı yeter ki indirelim yeter.' Ne tesadüf ki bazı dost bildiğimiz ülkeler de aynı şeyi söylüyor. Onlar da 'Tayyip Erdoğan'ı indirelim biz, nasıl olsa dişimize göre ülkede birisi çıkar onunla düzenimizi devam ettiririz, planımızı pürüzsüz uygulayabiliriz.' diyor.

"Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır"

Bu memlekete hizmet etmek lafla olmaz. Her metre karesinde hizmetiniz olacak. Bugüne kadar yaptıklarımızın gelecekte de yapacaklarımızın teminatı olduğunu biliyoruz.

"İzmir'i bilişim üssü yapacağız"

İzmir Tekeli'de bu sanayi tesisinde böyle bir işyeri açarak bölgemize, insanımıza istihdam sağladığınız için, İzmir'i tercih ettiğiniz için Türkiye'nin büyük iletişim şirketi Turkcell'e, yöneticilerine teşekkür ediyorum. Ama bir şey daha istiyorum şimdi biz İzmir'i bilişim üssü yapmaya karar verdik. Yerde 30.000 dönümlük Urla'daki İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nün olduğu yerdir. Orada Turkcell şanına yakışır bir merkez kursun istiyoruz. Bunun sözünü de burda almak istiyoruz. Anlamlı bir yatırımı İzmir'e yapmak istiyoruz.

Başbakan Yıldırım: İzmir'i bilişim üssü yapmaya karar verdik.https://t.co/4svPhvpWcw pic.twitter.com/BfDhue1eaa — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 22 Haziran 2018

Kaynak: TRT Haber, AA