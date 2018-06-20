Başbakan Yıldırım: Dünyadaki 10 büyük projenin 6'sını Türkiye yaptı

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir Buca'da halka hitap etti.

"Türk lirasının değerini korumaya devam ediyoruz"

Ülkemizde her alanda ciddi mesafeler aldık, Türkiye'yi 3,5 kat büyüttük. İşsizlik rakamları yüzde 1.6 düştü. Ekonomik büyüme yüzde 7.4 olarak gerçekleşti. Küresel krize rağmen Türk lirasının değerini korumaya devam ediyoruz.

"Dünyadaki 10 büyük projenin 6 tanesini Türkiye yaptı"

Ülkemizi dünyanın 10 büyük ülkesi arasında mutlaka sokacağız. Dünyada 10 tane büyük proje yapıldı, 10 büyük projenin 6 tanesini Türkiye yaptı, Türkiye'ye de bu yakışırdı. AK Parti, taş üstüne taş koyan partidir, laf üstüne laf koyan parti değildir.

Başbakan Binali Yıldırım: Dünya'da 10 büyük proje yapıldı. Bu projelerden 6 tanesini Türkiye yaptı.https://t.co/TOX3br4JzV pic.twitter.com/ADpGlHVehN — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 20 Haziran 2018

"Hızlı treni hayalden gerçeğe dönüştüren parti AK Parti'dir"

Artık Türkiye'nin şahlanma vakti geldi. Vakit Türkiye'yi 2023, 2053, 2071 vizyonuna taşıma vaktidir. AK Parti, Türkiye'ye yapılan 20.000 kilometre bölünmüş yolun mimarıdır, 585 bin öğretmene AK Parti iş başı yaptırdı, 131 yeni üniversiteyi AK Parti kazandırdı. 1245 hastaneyi yapıp milletin hizmetine sokan, 29 yeni havalimanını yapan, hızlı treni hayalden gerçeğe dönüştüren parti, Türkiye'nin her iline doğalgaz getiren parti.

"İzmir'e 12 yılda 66 milyar lira yatırım yaptık"

AK Parti'nin yaptığı hizmetlere bunların hayalleri yetmez. İzmir'e 12 yılda 66 milyar lira yatırım yaptık. İzmir'e 16 yılda 31 tane hastane yaptık, 400 kilometre bölünmüş yol vardı, bunun üstüne 435 kilometre daha bölünmüş yol yaptık. Alaçatı'da yeni bir havalimanı daha yapıyoruz.

"Ankara'dan İzmir'e 3,5 saatte gideceksiniz"

İzmir-Ankara hızlı treni adım adım geliyor. Şimdi Uşak'a kadar geldi. Gelecek 3 yıl içerisinde tamamlıyoruz. Ankara'dan İzmir'e 3,5 saatte gideceksiniz.

Başbakan Binali Yıldırım: Ankara hızlı treni, adım adım geliyor. Şimdi Uşak'a kadar geldi. Gelecek 3 yıl içerisinde Ankara-İzmir hızlı trenini tamamlıyoruz. Ankara'dan İzmir'e 3.5 saate gideceksiniz.https://t.co/TOX3br4JzV pic.twitter.com/jgmXwSyhBt — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 20 Haziran 2018

"Yeni dönemde Buca'ya yeni konutlar yapacağız"

Sabuncubeli Tünelleri olmaz, yapılmaz dediler, yaptık hizmete aldık. Buca'dan sahile Konak Tüneliyle 6 dakikada iniliyor. 18 bin toplu konut yaptık, yeni dönemde Buca'ya TOKİ'yle yeni konutlar yapacağız.

İzmir'in 2002'de aldığı destek miktarı 45 milyon lira, şimdi yıllık 395 milyon lira. İhtiyacı olan stadyumlar da yapılıyor.

"288 derslikten oluşan yeni okulları hizmete alacağız"

Hedefimiz 2020 yılında tekli öğretime İzmir'in her tarafında geçmek. Yeni eğitim öğretim 288 derslikten oluşan yeni okulları hizmete alacağız.

"Buca'nın trafiğini rahatlatacak çalışmalarımız devam ediyor"

Buca'da 26 aile sağlık merkezi açtık, 2002 yılında sağlık ocaklarında bugün 147 doktor çalışıyor. Buca için hayati öneme sahip Buca Tınaztepe Şehir Hastanesini yapacağız, hayırlı uğurlu olsun. Buca'nın trafiğini rahatlatacak 2 yol çalışmamız devam ediyor.

"Cumhur İttifakı, bölücü terör örgütünün korkulu rüyasıdır"

Muhalefet adaylarının tecrübeleri var mı, projeleri var mı, Türkiye'ye hiçbir hizmetleri dokunmuş mu? Ama yıkmaya gelince bunların üzerine yok. AK Parti ne varsa bunları durduracağız diyorlar. Biz bu milletin yoluna baş koymuşuz, bunlar da milletin yoluna taş koyuyorlar. 24 Haziran'da bunlara hak ettiği dersi verecek miyiz? Muhalefet orayı burayı yıkadursun, engellesin, Cumhur İttifakı ay yıldızlı bayrağı düşürmeyen, cumhuriyetin, kalkınmanın teminatıdır, bölücü terör örgütünün korkulu rüyasıdır. And olsun ki Türkiye'de tek bir terörist kalmayıncaya kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Yıkım ittifakı Türkiye'yi eski günlere götürecekmiş, eski günlerde ne var, ekonomik krizi var, kan var gözyaşı var. Buca, Türkiye'nin geri gitmesine rıza gösterir mi?

Türkiye'yi bölgede güçsüzleştirmek, Recep Tayyip Erdoğan'ı iktidardan indirmek istiyorlar. Sandıkta tarih yazacak mıyız, bu ay iki bayramımız var, Ramazan Bayramı'nı yaptık, ikinci bayram pazar günüdür, seçim zafer bayramınız şimdiden mübarek olsun diyorum.

Kaynak: TRT Haber