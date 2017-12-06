  • 06 ARALIK 2017, ÇARŞAMBA

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Başbakan Yıldırım: Dinler arası bir çatışma başlatabilir

Başbakan Yıldırım, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağını açıklamasına ilişkin, kararın dinler arası bir çatışma başlatabileceğini söyledi.

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Başbakan Yıldırım: Dinler arası bir çatışma başlatabilir

Başbakan Binali Yıldırım, Güney Kore'de Başbakan Lee Nak-Yon ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Beyaz Saray: Trump, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacak

Yıldırım, Amerika Birleşik Devletleri'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağına ilişkin haberleri değerlendirdi.

Kararın dinler arası bir çatışmayı başlatabileceği uyarısında bulunan Başbakan Yıldırım, bu kararın alınması durumunda Türkiye'nin tavrının ne olacağını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığını vurguladı.

Başbakan, "zaman varken,  yol yakınken ABD başkanının böyle bir açıklama yapmaması hem bölgenin geleceği açıdan hem de küresel barış açıdan hayati bir öneme sahiptir" diye konuştu. 

Başbakan Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bilindiği gibi Kudüs üç büyük dinin kutsal mekanıdır. Dolayisiyle burada herhangi bir emrivaki ile değişiklik yapmak, uzun süredir İsrail-Filistin arasında devam etmekte olan ve bir türlü çözüme ulaşmayan Filistin devletinin kurulması çabalarını da ortadan kaldırmış olacak. Diğer taraftan yeni bir dinler arası çatışmayı da getirmiş olacaktır. Türkiye, Filistinli kardeşlerimizin haklı davasında, tüm İslam alimiyle beraber bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yanında olacaktır."

Başbakan Yıldırım, İsrail ile diplomatik ilişkilerin kesilmesi ihtimalini de tekrarladı.

Kuzey Kore konusu

Binali Yıldırım, Güney Kore Başbakanı Lee Nak-Yeon ile görüşmesinde bölgesel konuları değerlendirme fırsatı bulduklarını da belirterek, "Kuzey Kore'nin nükleer silahlanma hevesi ve BM kararlarına, uluslararası hukuka aykırı kışkırtıcı davranışlarının sona erdirilmesinin ve diyalog yoluyla bölgede barışın sağlanmasının önemini ifade ettik. Türkiye olarak her zaman bu konuda Kore Cumhuriyeti'nin yanında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek isterim." şeklinde konuştu.

TRT HABER

Etiketler: kudüs, güney kore, binali yıldırım, ABD'nin kudüs kararı
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