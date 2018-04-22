Başbakan Yıldırım: Devletimizi, bayrağımızı çekemeyenlerin tepelerine çökeriz

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Bahar Yıldırım İlkokulu ve Havva Yıldırım Anaokulu açılış töreninde konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Ülkemize, devletimize, milletimize, ayyıldızlı bayrağımıza yönelik bölücü, yıkıcı faaliyetler karşısında daha fazla ülkemize daha fazla sahip çıkacağız. Egemenliğimizi gözümüzün nuru gibi koruyacağız. Bu topraklar üzerinde ay yıldızlı bayrak altında yaşayan her bir vatan evladı bilsin ki ne Kurtuluş Savaş'ımızı ne 15 Temmuz alçak FETÖ kalkışmasını ne bu bayrağı indirmek, bu vatanı bölmek isteyen hainlerin girişimlerini ne de bu toprak için toprağa düşen şehitlerimizin kahramanlıkları asla unutulmayacak, unutturulmayacaktır.

"Ayrılıkçı fikirlere asla yer vermeyeceğiz"

Bunun için de birbirimize daha çok kenetleneceğiz. Bir olacağız, beraber olacağız, birlikte Türkiye olacağız. Her zaman söylediğim bir şey var; biz geleceğe bakmamız lazım, ileriye bakmamız lazım. Gelecek bilgi toplumunda, gelecek teknolojide. Bilgi toplumu olmak yetmez, aynı zamanda bilgi toplumu da olmalıyız. Çekirdek ailemizden başlayarak çevremizdeki yakınlarımızla daha çok ilgileneceğiz, onların sorunlarına daha çok eğileceğiz. Empati kuracağız. Bu topraklarda yaşayan her bir vatandaşımızı kardeşimiz bileceğiz, ayrılıkçı fikirlere asla yer vermeyeceğiz.

"Bu bayrağı indirmeyiz, bu ezanları dindirmeyiz"

Ülkemizin düşmanları bellidir. Düşmanlar, ay yıldızlı bayrağımıza karşı çıkanlardır. Düşmanlar 780 bin kilometrekare vatan toprağında ayrılıkçılık yapmaya kalkanlardır. Düşmanlar, kardeşi kardeşe kırdırmak isteyenlerdir, kardeşliğimizi, devletimizi, milletimizi, bayrağımızı çekemeyenlerdir. Ne yaparsa yapsın, Afrin’de yaptığımız gibi, El Bab’da yaptığımız gibi, Gabar’da yaptığımız gibi, Besler Deresi’nde yaptığımız gibi, Kandil’de yaptığımız gibi tepelerine çökeriz, derslerini de veririz, bu bayrağı indirmeyiz, bu ezanları dindirmeyiz.

Birinci Dünya Savaşı’nda, İstiklal Savaşı’nda yedi düvelle mücadele edip esareti reddeden bu millet teknolojiye esir olmamalı.

Kaynak: TRT Haber